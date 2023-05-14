Мечта о волосах: молодая женщина просит о помощи, чтобы оплатить пересадку волос и наконец снять парик
Лийна (имя изменено) лишилась своих волос, когда ей было четыре месяца. Она всю жизнь ходит в парике. Сейчас у нее появилась возможность наконец-то обрести свои волосы. Первые процедуры по пересадке корней волос в Латвии прошли достаточно успешно, но чтобы продолжить пересадку волос, на данный момент нужна сумма порядка 8000 евро, пишет „МК-Эстония“.
Светлана Кючюк
Лийна живет в небольшом поселении в центральной Эстонии – недалеко от того места, где жила ее семья, когда случилось несчастье: от сигареты пьяного соседа загорелся дом семьи. Тогда в доме были только дети – четырехмесячная Лийна и ее брат.
„Мама ушла на работу, а папа вот-вот должен был вернуться. В этот промежуток и случился пожар, – рассказывает Лийна. – Папа пришел и успел меня спасти“.
К счастью, новорожденная девочка осталась жива. Но огонь уничтожил большую часть волос Лийны. Кроме того, большие ожоги остались и на руках. Следы от них есть и сейчас, женщина замаскировала их татуировками.
Дергали и обзывали
Поначалу девочка покрывала голову платком или надевала шапку. Первый парик она надела примерно в 6–7 лет. Это был седовласый парик, который больше подошел бы пожилой женщине, но никак не маленькой девочке. Это было все, что удалось достать в то время. Да и сейчас женщине приходится заказывать парики с Филиппин, поскольку те, что она покупала здесь, вызывали сильную аллергию.
Лийна – из многодетной небогатой семьи. У родителей не было возможности помочь дочери.
Лийна натерпелась за всю свою жизнь, и рассказывать об этом ей нелегко. Сначала детские, порой жестокие, насмешки в школе и шушуканье соседей за спиной, после уже взрослые грубости, язвительные взгляды, осуждающие комментарии в интернете…
„Я помню издевательства в школе, мои слезы на переменах. Каждый день я думала, что больше не пойду туда! Конечно, все знали, что я ношу парик, но немногие знали, что со мной случилось. Когда я осмеливалась давать отпор, меня окружала толпа, таскали за парик или за шапку и обзывали: лысая, в парике, старуха и т. д. Таких слов было много. Возвращаясь из школы домой, я была эмоционально истощена и думала, чем я это заслужила, – вспоминает женщина. – Так и прошло мое детство“.
Ограничена во многом
Выбирая работу, Лийне приходится учитывать, что из-за шрамов после ожогов ей противопоказаны тяжелые нагрузки. Также наличие парика играет роль.
„Многие вещи в жизни были для меня пустыми мечтами. Например, загорать нельзя, потому что у меня на сгоревших местах появляются большие волдыри. Кроме того, летом в парике очень жарко, приходится носить платок вместо него. Мечтаю, чтобы для плаванья не надо было менять парик на узкую плавательную шапочку. Я просто хочу быть собой и без стыда делать то, что делают другие молодые женщины“, – говорит Лийна.
Много злорадства вокруг
Прося помощи у читателей газеты, Лийна вынуждена скрывать свое лицо, чтобы не получить еще больше насмешек и грубостей в свой адрес.
„Я не смогла бы выступать по телевизору или участвовать в благотворительных проектах, потому что просто не готова снова подвергаться унижению. Я уже пережила много боли и могу просто сломаться, – с горечью в голосе объясняет Лийна. – Вокруг мало тех, кто сочувствует. Скорее люди радуются, что есть кто-то в гораздо худшем положении, чем они. Но я тоже хочу иметь полноценную жизнь. Конечно, есть и люди, которые всегда поддерживают меня добрым словом. Благодаря им я стала сильнее“.
На вопрос, чьи волосы являются вожделенным примером для Лийны, она упоминает эстонскую актрису Грете Кульд.
„Ее светлые локоны мне безумно нравятся. Конечно, есть и другие женщины, на чьи волосы я смотрю и думаю: боже, как красиво! Но мне сейчас неважно, какие у меня будут волосы – пускай даже самые короткие, но свои“, – говорит Лийна.
Сейчас Лийна безработная, а до этого работала шлифовальщицей. Девушка собирается поступать в Высшую медицинскую школу, сейчас готовится к экзаменам. Также она доброволец в разных организациях и помогает другим людям. У Лийны немного друзей, но есть любимый человек, который очень ее поддерживает.
„Мы с ним давно знакомы. Он знал о моей проблеме. Но когда впервые увидел мою голову, то у него на глазах появились слезы“, – вспоминает женщина.
Есть возможность пересадки
Помощь Лийне уже около 15 лет оказывает Naerata Ometi MTÜ. Благодаря ей девушка приобретала новые парики, которые приходилось ежегодно менять. Последний парик стоил около 2200 евро. Кроме того, для их закрепления нужны специальные пластыри – их нужно по 6–8 рулонов в месяц. Каждый рулон стоит 12 евро.
Через Naeratа Ometi девушка попала на консультацию в рижскую клинику Rubenhair Baltika, где операции по пересадке волос проводят на очень высоком уровне. На настоящий момент она уже дважды побывала на консультациях и успешно перенесла первые операции. Опасения врача, что он сможет пересадить новые волосы только в пределах 40%, не оправдались. Организм Лийны хорошо принял пересаженные волосы: они прижились и растут! И уже пересажено более 1500 корней волос.
Но началась пандемия, и плановую пересадку пришлось отменить. Кроме того, у девушки были и другие проблемы со здоровьем. Сейчас же она здорова и готова к новой операции.
Лечащий врач теперь надеется покрыть новыми волосами 85% головы Лийны.
Если эти волосы отрастут, то покроют голову, и недостатка не будет заметно. Но для этого нужны еще 2–3 операции. Каждую из них проводят спустя пять-шесть месяцев после предыдущей, чтобы позволить имплантированным корням расти, а донорской поверхности – восстанавливаться. Волосы для пересадки берут с той части головы, которая не пострадала от огня.
Само собой, лечение дорогое. Сейчас речь идет о сумме 6000–8000 евро.
„В Эстонии пересадку волос делают только в случае облысения, но не после потери волос из-за ожогов. Когда я стал искать, где делают такую операцию, то мне посоветовали обратиться в клинику в Риге, поскольку там лечение обходится дешевле, чем в Москве“, – объясняет член правления фонда Naerata Ometi Хейки Лучан.
Сейчас организация также рассматривает вариант продолжить лечение Лийны в Стамбуле.
„Пока ведем переговоры с клиникой, которая известна такими операциями. Поскольку с рижской клиникой есть проблема (профессор, который проводит операции, работает там не стационарно, а как приглашенный врач), то Лийне надо все время подстраиваться под то время, когда он там бывает. В Стамбуле же в этом отношении проще, кроме того, в Турции лечение обойдется дешевле – как раз в 6000–8000 евро, в Риге будет дороже. Сейчас у нас недостаточно средств, поэтому мы обратились и в „МК-Эстонию“, чтобы найти больше людей, готовых помочь в сборе нужной суммы“, – объясняет Хейки Лучан.
Лийна обращалась в Кассу здоровья с вопросом о компенсации операции по пересадке волос. Но ответ был отрицательный.
„Мы выясняли. Они это не компенсируют. К тому же с этого года у Лийны забрали инвалидность. Раньше она получала какое-никакое пособие. Теперь – ноль“, – добавляет Хейки.
Поддержим Лийну
Если вы хотите помочь Лийне почувствовать, что значит иметь свои собственные волосы, то можно сделать пожертвование несколькими способами.
1. Позвонив по номеру телефона для пожертвований:
9008810 – Вы пожертвуете 10 евро
9008850 – Вы пожертвуете 50 евро
2. Сделав банковский перевод (любую сумму):
• LHV Pank EE167700771002598797
• Swedbank EE672200221046387155
• SEB EE101010220101993019
• Coop Pank EE074204278613542000
Получатель: Naerata Ometi MTÜ
Пояснение: Liina toetuseks
3. Отправив СМС:
на номер 13013 с ключевым словом Naerata liina (пожертвуете 1,6 евро)
на номер 13017 с ключевым словом Naerata liina (пожертвуете 3,2 евро)