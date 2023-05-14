Мечта о волосах: молодая женщина просит о помощи, чтобы оплатить пересадку волос и наконец снять парик

Светлана Кючюк

Лийна живет в небольшом поселении в центральной Эстонии – недалеко от того места, где жила ее семья, когда случилось несчастье: от сигареты пьяного соседа загорелся дом семьи. Тогда в доме были только дети – четырехмесячная Лийна и ее брат.

„Мама ушла на работу, а папа вот-вот должен был вернуться. В этот промежуток и случился пожар, – рассказывает Лийна. – Папа пришел и успел меня спасти“.

К счастью, новорожденная девочка осталась жива. Но огонь уничтожил большую часть волос Лийны. Кроме того, большие ожоги остались и на руках. Следы от них есть и сейчас, женщина замаскировала их татуировками.

Дергали и обзывали

Поначалу девочка покрывала голову платком или надевала шапку. Первый парик она надела примерно в 6–7 лет. Это был седовласый парик, который больше подошел бы пожилой женщине, но никак не маленькой девочке. Это было все, что удалось достать в то время. Да и сейчас женщине приходится заказывать парики с Филиппин, поскольку те, что она покупала здесь, вызывали сильную аллергию.

Лийна – из многодетной небогатой семьи. У родителей не было возможности помочь дочери.

Лийна натерпелась за всю свою жизнь, и рассказывать об этом ей нелегко. Сначала детские, порой жестокие, насмешки в школе и шушуканье соседей за спиной, после уже взрослые грубости, язвительные взгляды, осуждающие комментарии в интернете…

„Я помню издевательства в школе, мои слезы на переменах. Каждый день я думала, что больше не пойду туда! Конечно, все знали, что я ношу парик, но немногие знали, что со мной случилось. Когда я осмеливалась давать отпор, меня окружала толпа, таскали за парик или за шапку и обзывали: лысая, в парике, старуха и т. д. Таких слов было много. Возвращаясь из школы домой, я была эмоционально истощена и думала, чем я это заслужила, – вспоминает женщина. – Так и прошло мое детство“.

Ограничена во многом

Выбирая работу, Лийне приходится учитывать, что из-за шрамов после ожогов ей противопоказаны тяжелые нагрузки. Также наличие парика играет роль.