ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023 без сенсаций: Фавориты одержали уверенные победы
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Группа А (Тампере)
США - Венгрия 7:1
Сборная США против Венгрии пропустила первой, но к концу стартового периода уже вышла вперед. В дальнейшем американцы закрепили разницу в классе еще несколькими голами. В составе американской сборной отличились Ник Бонино, который оформил дубль, также по шайбе забросили Алекс Так, Каттер Готье, Коннор Маккей, Рокко Гримальди и Люк Так.
Франция – Дания 3:4 (OT)
Швеция – Австрия 5:0
На четвёртой минуте первого периода Пер Линдхольм, открыл счёт в матче.
На седьмой минуте второго периода Маркус Сёренсен удвоил преимущество шведской сборной. На 19-й минуте второго периода Патрик Немет сделал счёт 3:0.
На 12-й минуте третьего периода Лео Карлссон забросил четвёртую шайбу шведов в матче. На 14-й минуте периода Деннис Эверберг довел счёт до разгромного.
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Словения – Канада 2:5
На 4-й минуте счет открыл словенский нападающий Ян Дрозг, в этом сезоне выступавший в клубе КХЛ „Амур“. Во втором периоде канадцы добавили в реализации и тремя заброшенными подряд шайбами перехватили лидерство. Итог - 5:2 в пользу фаворита.
Норвегия – Швейцария 0:3
Швейцария быстро забросила две шайбы в первом периоде, сначала отличился Дарио Симьон, а за полминуты до конца периода Андреа Глаузер увеличил счет в матче.
Последнюю шайбу забросил Нино Нидеррайтер в пустые ворота, в самой концлвке встречи.
Чехия – Казахстан 5:1
На девятой минуте первого периода Якуб Зборжил открыл счёт в матче. На 16-й минуте первого периода Доминик Кубалик удвоил преимущество чехов.
На 12-й минуте второго периода Максим Мухаметов сократил отставание в счёте.
На второй минуте третьей двадцатиминутки Лукаш Седлак снова увеличил преимущество сборной Чехии. Спустя четыре минуты Ян Коштялек сделал счёт 4:1. В конце третьего периода точку в матче поставил Доминик Кубалик, реализовав большинство 5 в 3.
Турнирная таблица группы В:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.