WP: Зеленский „за закрытыми дверями“ предлагал атаки на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский „за закрытыми дверями“ предлагал совершить дерзкие атаки на территории России. Об этом в субботу, 13 мая, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на „слитые“ секретные документы американской разведки.

Согласно одному из этих документов, на совещании в конце января Зеленский якобы предложил двинуть украинскую армию на российскую территорию и „захватить неназванные приграничные города РФ“, чтобы „дать Киеву рычаг для давления в переговорах с Москвой„. Пересказывая другой документ, WP пишет, что на встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным в конце февраля президент выразил обеспокоенность „отсутствием у Украины ракет большой дальности, способных поражать места дислокации российских войск в России“ и предложил атаковать „неуказанные места дислокации (ВС РФ) в Ростовской области“ с помощью беспилотников.

Кроме того, пишет газета, из „слитых“ документов следует: на встрече с вице-премьером Юлией Свириденко в середине февраля Зеленский заявил, что Украина „должна просто взорвать“ российский нефтепровод „Дружба“, чтобы „разрушить промышленность (премьер-министра Венгрии. - Ред.) Виктора Орбана, которая в значительной степени основывается на использовании российской нефти“. Описывая этот разговор, представители разведки США отметили, что Зеленский „выражал гнев в отношении Венгрии и, таким образом, мог высказывать преувеличенные, бессмысленные угрозы“.

Зеленский назвал утверждения разведки США „фантазиями“

В интервью The Washington Post, также опубликованном 13 мая, Зеленский, отвечая на вопрос о том, предлагал ли он оккупировать часть территории РФ, называет эту информацию „фантазиями“. „Украина никого не оккупирует, все наоборот“, - сказал он.

Однако при этом Зеленский подчеркнул, что возглавляемая им страна имеет полное право защищаться от агрессии. „Когда столько людей погибли, есть массовые захоронения и наших людей пытают, я уверен, что мы должны использовать все способы (для самозащиты. - Ред.)“, - заявил президент Украины.