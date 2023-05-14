Нападающий сборной Казахстана сломал руку и больше не сыграет на ЧМ

Нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов в стартовом матче на чемпионате мира – 2023 в Риге против Норвегии (4:3 по буллитам) получил перелом правой руки и досрочно завершил выступление на турнире, сообщает Шайба.kz.

Эпизод произошёл на второй минуте первого периода. Форвард сборной Норвегии Кристиан Косастуль провёл мощный силовой приём против Асетова, после чего тот отправился в раздевалку. 26-летний нападающий в минувшем сезоне выступал за „Барыс“ в КХЛ.

В групповом турнире чемпионата мира сборная Казахстана проведёт ещё шесть матчей. Ближайшая игра (с Чехией) состоится 14 мая на „Арене-Рига“. Чехия в своём первом матче на турнире обыграла Словакию — 3:2.

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