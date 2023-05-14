Россия запустила ракеты в момент, когда шел финал „Евровидения“, а до этого бомбила родной город выступавшего там певца

До этого власти Украины сообщали о взрывах в Тернополе – родном городе группы Tvorchi, которая принимает участие в „Евровидении“.

Стоит отметить, что войска РФ впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли ракетный удар по Тернополю.

В этом году „Евровидение“ проходит в Ливерпуле. Хотя в 2022-м победу одержала группа из Украины, проводить конкурс на территории страны нельзя по соображениям безопасности.