14.05.2023, 08:56
Россия запустила ракеты в момент, когда шел финал „Евровидения“, а до этого бомбила родной город выступавшего там певца(48)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство обороны Украины сообщило в своем твиттере, что Россия запустила крылатые ракеты по территории страны „ровно в тот момент, когда Европе продолжается праздник музыки, единства и света на песенном конкурсе „Евровидение“.
До этого власти Украины сообщали о взрывах в Тернополе – родном городе группы Tvorchi, которая принимает участие в „Евровидении“.
Стоит отметить, что войска РФ впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли ракетный удар по Тернополю.
В этом году „Евровидение“ проходит в Ливерпуле. Хотя в 2022-м победу одержала группа из Украины, проводить конкурс на территории страны нельзя по соображениям безопасности.