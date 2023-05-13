Литовский гроссмейстер увез из Эстонии 1700 евро, выиграв второй турнир за два дня

В 10 турах литовец одержал 9 побед, уступив лишь однажды - соотечественнику Томасу Лаурушасу, занявшему на турнире третье место. По пути к золоту Пултинявичюс обыграл и экс-претендента на мировую шахматную корону Алексея Широва (Испания), и пятикратного чемпиона шахматной Олимпиады Артура Юсупова (Германия). Второе место на турнире - у Даниэля Фридмана (Германия), 8 очков.

Лучшим из эстонских шахматистов стал многократный чемпион страны Кайдо Кюлаотс, набравший 7 очков и занявший 12-е место. Всего в турнире приняли участие 98 шахматистов, в том числе 12 гроссмейстеров.

Главный приз в турнире Nõmme Open составил 1000 евро. Вчера за победу в TalTech Blitz Пултинявичюс заработал 700 евро.

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