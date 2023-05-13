ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (444-й день) | Ракетные удары по Луганску. Российские военные отступают под Бахмутом(18)
Подводим итоги 444-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украинские военные продвинулись в Бахмуте. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке пишет, что в ходе локальных контратак ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута. Аналитики института приводят в пример опубликованное в пятницу видео, снятое, как удалось подтвердить, на южном берегу Берховского водохранилища: на записи российские военные бегут с позиций, спасаясь от ударов украинской артиллерии, сообщает BBC.
Это видео подтверждает свидетельства многочисленных российских провоенных блогеров о том, что ВСУ успешно действуют на северо-западе Бахмута. В пятницу замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении. А глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Бахмут, чтобы „самостоятельно оценить сложившуюся обстановку“.
„По двум направлениям в пригородах Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Конкретных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен“, - написала в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Обстрелы украинских городов продолжаются.
Ночью российские военные нанесли мощный удар по Хмельницкому району - взрыв произошел на одном из объектов, названия которого украинские власти не озвучили. Мэр Хмельницкого Александр Семчишин также сообщил, что в городе повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, жилые дома.
Взрывы прозвучали и в Николаеве. По словам главы областной военной администрации Виталия Кима, попадания пришлись на гражданские объекты.
В результате обстрела российскими военными города Константиновка в Донецкой области погибли два мирных жителя, еще 11 человек получили ранения. По данным украинской прокуратуры, в результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура: многоэтажные жилые дома, а также дома в частном секторе, пострадала АЗС, здание аптеки и несколько магазинов.
Крушение российских военных бортов в Брянской области. На данный момент официально подтверждено, что в субботу днем разбились один вертолет Ми-8 и один самолет Су-34. Однако многочисленные источники сообщают, что в субботу произошло крушение еще одного военного вертолета Ми-8 и одного самолета Су-35. По данным Baza, в общей сложности в результате крушения вертолетов и самолетов в Брянской области погибли девять человек экипажей.
Взрывы в Луганске. Вчера вечером и дважды за сегодняшний день (утром и вечером) украинские вооруженные силы нанесли ракетные удары по Луганску - городу, довольно далекому от линии фронта (более сотни километров). В самопровозглашенной ЛНР заявили, что обе атаки проводились ракетами британского производства Storm Shadow, которые запускались с украинских самолетов. Украина официально этого не подтверждала.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим, где встретился с президентом и премьер-министром Италии, а позже побывал на аудиенции у папы римского Франциска.
Церковный суд лишил сана московского священника Иоанна Коваля, заменившего в молитве слово „победа“ на „мир“. Как пояснил заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, Коваль „дал свою собственную редакцию той молитвы, которая читается в церкви в связи с военной операцией“, и отказывался исполнять „всякого рода указания со стороны викария, под правлением которого он находится“. Он отметил, что дело не в том, что иерей заменил слово „победа“ на слово „мир“, пишет Meduza.
„Не в одном слове дело. Так, наверное, не бывает, чтобы какое-то одно слово все решало. Его принципиальный отказ повиноваться священноначалию — так можно обозначить главное основание для решения по его делу“, — сказал он.
Решение епархиального суда вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом.