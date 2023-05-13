ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (444-й день) | Ракетные удары по Луганску. Российские военные отступают под Бахмутом

Украинские военные продвинулись в Бахмуте. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке пишет, что в ходе локальных контратак ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута. Аналитики института приводят в пример опубликованное в пятницу видео, снятое, как удалось подтвердить, на южном берегу Берховского водохранилища: на записи российские военные бегут с позиций, спасаясь от ударов украинской артиллерии, сообщает BBC.

Это видео подтверждает свидетельства многочисленных российских провоенных блогеров о том, что ВСУ успешно действуют на северо-западе Бахмута. В пятницу замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении. А глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Бахмут, чтобы „самостоятельно оценить сложившуюся обстановку“.

„По двум направлениям в пригородах Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Конкретных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен“, - написала в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.