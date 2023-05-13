Ничего личного, просто бизнес: крупная европейская компания зарабатывает в России все больше денег

Еще в марте 2022 года британский гигант потребительских товаров Unilever был одной из первых крупных европейских компаний, остановившей импорт и экспорт в/из РФ, а также расходы на СМИ и рекламу в России. Однако фирма продолжала поставлять россиянам „жизненно важные“ продукты питания и средства гигиены, обещая при этом не извлекать никакой прибыли из этих продаж. Однако, несмотря на обещание, Unilever не только продолжает свою деятельность в России, но еще и удвоил прибыль, а также увеличил расходы на рекламу на российском рынке. А дочерняя компания компании Unilever Rus, в которой работает более 3000 человек, почти вдвое увеличила чистую прибыль за 2022 год с 4,8 млрд рублей до 9,2 млрд рублей, пишет The Moscow Times.

Unilever объяснила свою прибыль изменением курса рубля и инфляцией. По поводу увеличения расходов на рекламу компания публичных объяснений не дала. В феврале 2023 года генеральный директор Unilever Алан Джоуп заявил, что уход из России „определенно приведет к большему вкладу в российскую экономику“.

Исследование Йельского университета показало, что Unilever входит в число 175 компаний, которые по существу продолжают вести бизнес в России, но воздерживаются от новых инвестиций.

Россия пытается любой ценой „наказать“ иностранные компании, покидающие страну. Например, в мае этого года, в дополнение к уже существующим мерам, государственная комиссия по иностранным инвестициям начала требовать с иностранных компаний плату за уход из страны в размере 10% от стоимости продаваемой компании.

Известно, что в 2021 году Unilever Rus уплатила в российскую казну налогов на сумму 331 млн долларов. „Одна ракета „Калибр“ стоит 1 миллион долларов. Для украинцев эта сумма означает, что Россия может произвести 331 ракету. Таким образом, Россия может продолжать убивать наших людей и разрушать наши города и инфраструктуру“, — прокомментировал методы ведения бизнеса в России руководитель проекта "Leave Russia“ Андрей Оноприенко.