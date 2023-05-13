Глава МИДа Латвии: Нужно готовиться к длительной нестабильности в мире и Европе

„Там снаружи“ в ближайшие годы ничего не изменится, возможны разные повороты в развитии событий даже во внешне стабильных демократических странах, на демократизацию России и резкие изменения ее курса рассчитывать не приходится. Нужно готовиться к долгосрочной нестабильности в мире и в Европе“, — так охарактеризовал ситуацию спустя пятнадцать месяцев после начала военного вторжения России в Украину Эдгар Ринкевич: „Укрепление внутренней и внешней безопасности Латвии, увеличение финансирования, физическая, политическая и юридическая защита нашей внешней границы — важнейшие задачи на ближайшие годы. Здесь у главы государства есть реальные возможности и инструменты влияния на процесс. Наконец, битва за умы и сердца наших людей в эпоху дезинформации и пропаганды. Нам нельзя терять себя в мелких дрязгах и несущественном, что является целью наших врагов, как раз напротив — мы должны найти в себе силы укрепиться и стать уверенной и процветающей европейской нацией“, - написал министр в соцсетях.