ФОТО | Трагедия в Литве: недалеко от границы с Россией разбился планер, пилот погиб(6)
Трагическая авиакатастрофа в Литве унесла жизнь пилота.
По данным властей, мотопланер потерпел крушение в 13:30 у поселка Наукаймис Юрбаркского района на границе с Калининградской областью России — недалеко от местного аэродрома, пишет Delfi.lt.
Местные жители, сразу же прибежавшие к месту крушения, вытащили из-под обломков тело 58-летнего пилота. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли его спасти. Смерть мужчины была зарегистрирована на месте авиакатастрофы.
По словам пожарных, разбившийся самолет не загорелся.
Это был зарегистрированный в Литве одноместный мотопланер "ProFe Banjo STX“. Данная модель оснащена двигателем Kawasaki 340S2A. Максимальная скорость составляет 140 км/ч. Самолет произведен в 2006 году.
Граница с Россией находится примерно в 25 километрах от места аварии.