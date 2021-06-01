Корпоративные мероприятия вышли на докоронавирусный уровень

Этой весной объем продаж FoodStudio превысил уровень начала 2019 года. По сравнению с тремя прошлыми годами, бронирований сегодня в среднем вдвое больше. С декабря прошлого года мероприятия в новой студии Telliskivi FoodStudio посетили около 4200 человек, 80% которых – работники предприятий.

„Ограничения на год лишили людей возможности собираться вместе без соблюдения строгих правил и ощущения чувства вины. Видно, что с 2022 года желание людей развлекаться сильно выросло, и в то же время увеличился общий экономический потенциал“, - сказал основатель FoodStudio Хельгор Марков.

По словам Маркова, перед открытием Telliskivi FoodStudio в прошлом году они были готовы к тому, что трудные времена продлятся дольше: „Наши ожидания были довольно скромными, но на сегодняшний день мы добились в первом квартале большего оборота, чем в предыдущем помещении за весь год. В первые месяцы у нас было во много раз больше заказов, чем мы могли выполнить. Суммарно за январь и февраль мероприятия у нас провели 1600 человек, а в марте и апреле – почти 1400 человек. Положительным моментом является то, что те, кто побывал у нас один раз, возвращаются снова – уже с большей группой“.

В частности, предприятия организуют здесь тимбилдинги, а также проводят тренинги по питанию, встречи и мероприятия для клиентов. Наиболее популярными меню для совместного приготовления пищи среди посетителей были французская кухня, современная эстонская кухня, меню коктейлей и закусок, а также поздний завтрак или бранч.

После перерыва в пару лет в середине 2022 года возобновились и мероприятия Nõo Lihatööstus. „Например, мы использовали FoodStudio для представления клиентам и партнерам сезонных товаров. FoodStudio – профессионалы, помогающие нам внести вклад в продвижение отечественной культуры качественного питания. Выход из привычной среды, чтобы поговорить о рабочих вопросах, также предоставляет ценные дополнительные возможности в социальном плане“, - сказал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.

Мероприятия основанной в 2009 году FoodStudio посетили уже почти 50 тысяч человек. Помимо корпоративных мероприятий, FoodStudio организует частные мероприятия, кулинарные тренинги, ужины вслепую и мероприятия для клиентов, знакомит с различными кухнями и кулинарными традициями, а также трендами в кулинарной сфере.