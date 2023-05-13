ФОТО | В конкурсе инсталляций программы „Зелёный след“ победила работа „Город-машина“(1)
Из 13 эскизов, участвовавших в конкурсе, жюри выбрало победителем инсталляцию „Город-машина“, второго и третьего места удостоились „Las Algas“ и „KA MA“.
„Все 13 работ, участвовавших в конкурсе, были по-своему самобытными и экологичными, поэтому выявить победителя было непросто. В итоге победили те проекты, которые наилучшим образом соответствуют концепции Зелёной столицы и вписываются в общий вид окрестностей Таллиннского Горхолла, привнося также новизну и свежесть“, - прокомментровал председатель жюри конкурса, вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Инсталляция „Город-машина“ (Авторы работы: Марианн Дрелл, Виллем Сарапуу, Рубен-Яан Реккор), которая будет установлена у моря, отдаёт дань архитектурному наследию постмодернизма и использует в современной манере мусорные отходы. По словам авторов, эта работа призвана продолжить собой и усилить ту архитектурную реальность, которую создаёт Горхолл. Жюри отметило уверенную форму эскиза, чёткость концепции и находчивый подход в использовании материалов.
Работа „Las Algas“ (Автор работы: Ирис Тяхти Тоом), удостоившаяся второго места, исследует тему возможности использования водорослей и их устойчивость в эстонском климате. В рамках мастер-классов под руководством международных художников строится мультифункциональный павильон, который будет посвящён роли водорослей в архаических традициях строительства, а также в материалах будущего. Жюри оценило программу эскиза, экспериментальный подход и оригинальное использование материала.
Третье место завоевала работа под названием „KA MA“ (Авторы: Трийну Амбоя, Мари-Трийн Кирс и Роосмарии Кукк), которая привлекает внимание к архаической значимости и вариативности роли ячменя в быту человека. Из стогов, собранных из ячменных колосьев, будет построена галерея, в которой можно будет организовать тематические мероприятия. Жюри отметило продуманную концепцию эскиза и основательную предварительную исследовательскую работу.
Призовой фонд конкурса составляет 10 000 евро. Работа, победившая в конкурсе, расположится наравне с другими работами программы „Зелёный след“ в районе Горхолла этим летом и пробудет там до конца 2024 года.
Идея конкурса, который проводит Центр стратегического управления Таллинна, исходит из принципов построения городского пространства, целей Таллинна в статусе Зелёной столицы Европы 2023 и стратегии развития „Таллинн 2035“. Задание конкурса согласовано с комиссией по вопросам городского искусства Таллинской горуправы.
В жюри конкурса вошли вице-мэр Владимир Свет, глава проекта „Зелёный след“ Ханнес Аава, куратор по вопросам городского искусства Таллинской горуправы Кати Отс, представитель Эстонского союза художников Анна Мари Лийвранд, представитель Музея современного искусства Эстонии Йоханнес Сяри и представитель архитектурной организации LLRRLLRR Лаура Линси.
„Зелёный след“ – это один из флагманских проектов программы Таллинн – Зелёная столица Европы 2023. Таллинн поставил цель привлекать к сотрудничеству общественность в вопросах развития города, искать возможности для экологических инноваций и их применения, развивать углеродно-нейтральную мобильность и цикличную экономику, исходить в развитии города из принципов устойчивого развития, а также помогать горожанам понимать и осознавать значимость бережного отношения к окружающей среде, чтобы повысить качество жизни таллиннцев и создать пространство с более благоприятной и экологичной жилой средой.
С работами-победителями конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.