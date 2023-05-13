ФОТО | В конкурсе инсталляций программы „Зелёный след“ победила работа „Город-машина“

„Все 13 работ, участвовавших в конкурсе, были по-своему самобытными и экологичными, поэтому выявить победителя было непросто. В итоге победили те проекты, которые наилучшим образом соответствуют концепции Зелёной столицы и вписываются в общий вид окрестностей Таллиннского Горхолла, привнося также новизну и свежесть“, - прокомментровал председатель жюри конкурса, вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Инсталляция „Город-машина“ (Авторы работы: Марианн Дрелл, Виллем Сарапуу, Рубен-Яан Реккор), которая будет установлена у моря, отдаёт дань архитектурному наследию постмодернизма и использует в современной манере мусорные отходы. По словам авторов, эта работа призвана продолжить собой и усилить ту архитектурную реальность, которую создаёт Горхолл. Жюри отметило уверенную форму эскиза, чёткость концепции и находчивый подход в использовании материалов.

Работа „Las Algas“ (Автор работы: Ирис Тяхти Тоом), удостоившаяся второго места, исследует тему возможности использования водорослей и их устойчивость в эстонском климате. В рамках мастер-классов под руководством международных художников строится мультифункциональный павильон, который будет посвящён роли водорослей в архаических традициях строительства, а также в материалах будущего. Жюри оценило программу эскиза, экспериментальный подход и оригинальное использование материала.

Третье место завоевала работа под названием „KA MA“ (Авторы: Трийну Амбоя, Мари-Трийн Кирс и Роосмарии Кукк), которая привлекает внимание к архаической значимости и вариативности роли ячменя в быту человека. Из стогов, собранных из ячменных колосьев, будет построена галерея, в которой можно будет организовать тематические мероприятия. Жюри отметило продуманную концепцию эскиза и основательную предварительную исследовательскую работу.

Призовой фонд конкурса составляет 10 000 евро. Работа, победившая в конкурсе, расположится наравне с другими работами программы „Зелёный след“ в районе Горхолла этим летом и пробудет там до конца 2024 года.