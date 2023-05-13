ВИДЕО | В Брянской области разбились вертолет и истребитель Су-34

Вертолет разбился в районе города Клинцы. По данным ТАСС, в результате погибли два человека. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что вертолет упал из-за пожара двигателя, однако на видео, публикуемых в соцсетях, слышен взрыв.

По информации ТАСС, истребитель Су-24, также потерпевший крушение в Брянской области, упал недалеко от украинской границы. Обстоятельства катастрофы выясняются, информации о погибших или пострадавших пока нет. Mash пишет, экипаж Су-34 погиб, пилот и штурма не смогли катапультироваться. Их тела уже обнаружили.

Падение Ми-8 попало на видео, которые снимали очевидцы. Mash обратил внимание, что при замедленном просмотра на записи виден объект, похожий на ракеты, который приближается к вертолету перед взрывом.

Mash пишет, что на территории Клинцовского района введет план „Перехват“, там ищут „диверсантов“, которые могут быть причастны к атаке на вертолет и истребитель. Об этом также пишет Baza, при этом телеграм-канал „Осторожно, новости“ передает, что план „Перехват“ не вводился.

В результате падения вертолета часть домов повреждены обломками, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. По данным Baza, пострадала 51-летняя женщина, получившая ожоги.

Официально власти не сообщали о крушении вертолета и истребителя.