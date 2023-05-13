ВИДЕО | Падения российских самолетов и вертолетов в Брянской области: что известно

13 мая в районе города Клинцы в Брянской области, по заявлению губернатора Александра Богомаза, потерпел крушение вертолет. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что речь идет о вертолете Ми-8. Агентство добавило, что в Брянской области также разбился бомбардировщик Су-34. Позднее в телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что в небе над Брянской областью потерпели крушение в общей сложности два вертолета и два самолета. Mash сообщил, что все члены их экипажей погибли. Официально крушение четырех летательных аппаратов не подтверждено. Но если это окажется правдой, то это будет одной из самых крупных однодневных потерь российской авиации с начала полномасштабной войны с Украиной. Российские и украинские телеграм-каналы уже выдвинули несколько версий падения летательных аппаратов. „Медуза“ изучила их и объясняет, насколько правдоподобно они выглядят.

Версия о диверсантах с ПЗРК

Mash и Baza написали, что в Брянской области разыскивают диверсантов. По версии Readovka, они могли запустить по самолетам и вертолетам ракеты из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) с территории России. Эта версия кажется несостоятельной: на одном из видео в вертолет попадает крупная ракета, по габаритам явно превышающая ракету переносного комплекса. Кроме того, опубликовано фото лопасти винта сбитого вертолета, на которой видны следы крупных поражающих элементов, отсутствующих у ракеты ПЗРК.

Версия о российской ПВО

Несколько украинских телеграм-каналов высказали версию о том, что самолеты и вертолеты были сбиты „дружественным огнем“ ПВО России. Однако и она кажется сомнительной: трудно себе представить ситуацию, в которой российское ПВО не смогло бы правильно опознать не один самолет или вертолет, а большую группу летательных аппаратов, летевших на относительно большой высоте в разных районах Брянской области.

Версия об украинской ПВО