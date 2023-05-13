Таллинн в сотрудничестве с полицией начинает кампанию по предотвращению краж велосипедов

По словам вице-мэра Тийта Терика, в последние годы Таллинн уделяет особое внимание развитию велосипедного движения, что также является частью стратегии развития „Таллинн 2035“.

„Помимо строительства сети велосипедных дорожек, мы разработали различные субсидии и меры, направленные на увеличение доли передвижения на велосипеде в повседневной мобильности горожан. Например, мы построили и субсидировали строительство гораздо большего количества велопарковок возле школ и многоквартирных домов. Это, в свою очередь, заставляет нас уделять больше внимания проблеме безопасного хранения велосипедов, и мы занимаемся этим вопросом совместно с полицией“, - сказал Терик.

В 2021 году в Таллинне было зафиксировано 544 кражи велосипедов, в 2022 году - 440. Хотя число краж велосипедов сократилось на 19 процентов, по-прежнему важно повышать осведомленность горожан, чтобы они не становились жертвами краж.

По словам следователя Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Кайдо Атспола, с точки зрения полиции самое важное — повысить осведомленность горожан и принять превентивные меры для предотвращения краж велосипедов.

„Владельцы велосипедов могут многое сделать сами, чтобы не стать жертвами краж – нельзя оставлять вору возможность совершить кражу. Велосипеды нельзя оставлять без присмотра, необходимо использовать надежный замок. У посторонних лиц не должно быть доступа в помещение, где хранится велосипед, к тому же, велосипед и там должен быть на замке“, - пояснил Атспол.