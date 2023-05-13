ФОТО | Цахкна на конференции по безопасности: одной победы Украины недостаточно, нужен суд над Путиным

В обсуждении принимают участие министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер, советник президента Франции Ксавье Шатель, политолог и бывший советник госсекретаря США Элиот Коэн и депутат от Финляндии Элина Валтонен. Руководит обсуждением Ана Изабель Ксавье, португальский эксперт по вопросам обороны.

Главной темой всей конференции, безусловно, является российско-украинская война и вопрос, как показать, что поддержка Запада не ограничится этим годом и ожидаемым контрнаступлением Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что в новой ситуации нет смысла говорить о „серых зонах“ в Европе, а будущее свободной Украины может быть только в НАТО. „НАТО — единственная работающая гарантия безопасности“, — сказал Цахкна.

Министр иностранных дел Цахкна выступил с решительной позицией, заявив, что одной победы Украины недостаточно и что международное право будет гарантировано только в том случае, если Путин и его „марионетки“ предстанут перед судом за агрессию и военные преступления. „Соучастие совершенно очевидно, и доказательства есть“, — сказал Цахкна.

Журналист New York Times Стивен Эрлангер, присутствовавший в зале, спросил у министра, каким образом европейские власти собираются привлечь президента России к ответственности за развязанную в Украине войну. "Однажды я спросил высокопоставленного эстонского чиновника, собираетесь ли вы поехать на танке в Москву, чтобы доставить господина Путина в Гаагу“, — шутливо сказал Эрлангер. "Я могу представить себе поражение России в Украине, но Украина находится рядом, и Россия может вернуться через два, три или пять лет. Как изменить Россию — это совсем другой вопрос“.