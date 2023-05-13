Сиккут: в будущем нам еще сильнее потребуется сестринский уход(2)
Продолжительность жизни людей значительно увеличилась, поэтому в будущем вырастет и потребность в медсестрах, сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут в подкасте Таллиннской высшей школы здравоохранения „В центре внимания сестринское дело“.
Вчера во всем мире отмечался Международный день медсестер. В этом году он прошел под девизом „Медсестры – наше будущее“. По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, это означает, что в будущем нам понадобится больше медсестер. „Во многих сферах деятельности возникает вопрос о профессиональной преемственности. Возможно, есть сектора, где рабочие места могут быть автоматизированы. В здравоохранении этот потенциал невелик. Сестринское дело, безусловно, является одной из тех областей, в которой нам и в будущем понадобится человеческая забота“, – сказала министр Сиккут.
По словам министра, в Эстонии реализованы стратегически правильные решения, которые оказывают влияние на изменения жизни общества. „Нехватка медсестер связана в первую очередь с тем, что продолжительность жизни людей значительно увеличилась, поэтому и потребность в медсестрах сильно выросла больше, - сказала министр Сиккут. – К этому факту можно добавить и существующие проблемы с душевным здоровьем, на которые раньше не всегда обращали внимания. Теперь мы знаем, как поставить диагноз, как проводить научно обоснованные вмешательства, у нас лекарства для поддержания благополучия людей. Это создает огромную нагрузку на медсестер, объем которой было трудно спрогнозировать. Парадоксально, но на самом деле нехватка медсестер связана и с тем, что многое в жизни общества улучшилось“.
Права медсестер расширяются, а их обязанности в здравоохранении увеличиваются. Трудно точно рассчитать, сколько медсестер нам понадобится в будущем, поскольку это зависит от того, изменится ли и как именно роль медсестры. „За последние годы сестринское дело сильно изменилось. Многие услуги, оказываемые в наши дни медсестрами, раньше не существовали. Сейчас в высших учебных заведениях готовят медсестер, которые являются специалистами, обладающими специфическими компетенциями. Они могут выполнять сложные задачи, поэтому нам требуется больше таких специалистов“, - сказала министр Сиккут.
По словам министра, чтобы по всей Эстонии действовали медицинские услуги, отвечающие потребностям людей, необходим план, составленный в сотрудничестве между экспертами в области здравоохранения, профессиональными объединениями и организациями. При этом должно быть меньше политических указаний, потому что в большинстве случаев не существует правильных и неправильных решений, а есть только тот вариант действий, о котором мы сумеем договориться в контексте Эстонии.
По состоянию на 2021 год в Эстонии работает около 8600 медсестер. Программа здравоохранения, ориентированного на человека, на 2020-2030 годы, являющаяся частью Плана развития здоровья населения (PHDP 2020-2030), ставит задачу к 2030 году увеличить количество медсестер до 845 на 100 000 населения, что составляет примерно 12 000 медсестер.
В феврале 2022 года было достигнуто консенсусное соглашение между профессиональными объединениями медсестер и медицинских работников, высшими медицинскими учебными заведениями, базами практики и министерствами по увеличению количества учебных мест для медсестер и других медицинских работников, а также по повышению качества практики. Консенсусная договоренность на 2022-2026 годы ставит задачу увеличить число студентов, проходящих базовую подготовку по сестринскому делу, до 700 человек в год.
Международный день медсестер отмечается ежегодно 12 мая в память о Флоренс Найтингейл, основательнице сестринского дела и первой школы медсестер.
Гостями подкаста Таллиннской высшей школы здравоохранения „Õendus nähtavaks“ («В центре внимания сестринское дело“), были министр здравоохранения Рийна Сиккут, президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус, директор по сестринскому делу и член правления Региональной больницы Катре Зирел и ректор Таллиннского училища здоровья Юлле Эрнитс. Полную программу слушайте на сайте „Õendus nähtavaks“: https://bit.ly/3I3fHSP