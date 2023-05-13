СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: реабилитируются ли сборные Латвии и Финляндии за крупное поражение?
Сегодня на ЧМ по хоккею 2023, который проходит в Риге и Тампере, состоится второй тур соревнований.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
В субботу сборная Казахстана сыграет с Норвегией, Дания – с Венгрией, а Финляндия будет противостоять Германии.
Группа А (Тампере)
Франция - Австрия - 2:1 (ОТ)
Венгрия - Дания - 16:20
Германия - Финляндия - 20:20
Германия в первом туре с минимальным счетом уступила Швеции (0:1). Финляндии потерпела крупное поражение от США (1:4).
Группа В (Рига)
Швейцария - Словения - 7:0
Норвегия - Казахстан - 16:20
Словакия - Лаивия - 20:20
Словакия в упорной борьбе проиграла Чехии (2:3), а Латвия потерпела разгромное поражение от Канады (0:6).
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