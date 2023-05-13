Новости Эстонии
13.05.2023, 10:26

В Украине арестован информатор, разоблачивший нарушения НКО "Слава Украине"

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Он планировал приехать в Эстонию и дать показания местным следователям
Pildil Slava Ukraini rahasegaduse peamised võtmeisikud.
Pildil Slava Ukraini rahasegaduse peamised võtmeisikud.
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Вчера в Украине был арестован Александр Чернов, ранее работавший как в "Слава Украине“, так и в украинской партнерской организации "All For Victory, а также являвшийся предполагаемым владельцем скандально известной IC Construction. Чернова подозревают в торговле оружием, но родственники и адвокат считают, что дело носит заказной характер.

Чернова задержали вчера в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины. Последние несколько недель он жил там у своей сестры, потому что опасался мести за разоблачение, связанное с организацией "Слава Украине“. Вчера утром в квартире его сестры прошел обыск, так как якобы 14 апреля Чернов выставил на продажу в Днепре оружие. Следователи не обнаружили в квартире оружия, но при обыске его автомобиля Mishubishi Colt был обнаружен ручной противотанковый гранатомет РПГ и 6 гранат.

Контактным лицом Чернова с эстонской стороны является Ильмар Рааг, который был членом совета "Слава Украине“ во время всех неурядиц, связанных с этой благотворительной организацией. Рааг сообщил Delfi, что, по словам друзей Чернова, обвинение сфабриковано, а сестра Чернова подтверждает, что в ночь перед обыском, когда на улице было темно и из-за комендантского часа никто не мог выйти из дома, трижды сработала сигнализация машины Чернова. Проверять машину ночью они не пошли.

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