НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОПАСНОСТИ: в сауне тоже может стать слишком горячо

Когда в конце марта спасатели приехали на вызов в деревню Одисте, сауна, находящаяся во дворе одного жилого дома, горела открытым пламенем, крыша уже обвалилась. Спасатели не позволили огню добраться до жилого дома и автомобилей, но сходить в баню жильцам этого дома некоторое время не удастся.

„Это пример того, почему в бане тоже должен быть дымовой датчик. Недавно у нас произошел случай в волости Сымеру, где загорелась стена за каменкой в бане, но благодаря тому, что сработал датчик, удалось быстро отреагировать и предотвратить крупный ущерб“, – сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

Эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Тийна Кийль рассказывает об одном случае, произошедшем в прошлом году.

Семья построила новую баню с хорошей каменкой, но поставила обычную металлическую трубу с изоляцией. Дальнейшие события были ожидаемы: потолок рядом с трубой загорелся, потому что слой изоляции был слишком тонкий. „Мы видим, насколько важно использовать детали соответствующего назначения. В случае этой сауны специалист не оценивал безопасность отопительной системы“, – сказала Кийль. Она отметила, что в этом доме не бывал и трубочист.

Чистый дымоход – еще не гарантия

Чему могут научить эти примеры? Достаточно ли вызвать трубочиста, или это слишком простое решение?

Отопительные системы необходимо чистить раз в год, но, если производитель указал в инструкции по эксплуатации другую регулярность, следует соблюдать ее.

„При наличии соответствующих навыков отопительные системы частных саун может чистить для себя и сам собственник дома/сауны, но в этом случае через каждые пять лет надо вызывать профессионального трубочиста, который очистит всю отопительную систему, проверит ее состояние и оценит безопасность“, – подчеркнула Кийль.