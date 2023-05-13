ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошел марш протеста против политики правительства

„Правительству нужно дать четко понять, что люди против планируемого повышения налогов, а парламент не должен принимать предлагаемый Партией реформ пакет налоговых изменений. Повышение подоходного налога и налога с оборота, урезание семейных пособий, упразднение налоговых льгот для многодетных семей, повышение налога с оборота для гостиниц, налог на автомобиль - все это приведет к еще большему обнищанию населения и спаду экономики“, - сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.



„Мы приглашаем принять участие в сегодняшней акции всех, кого беспокоит будущее Эстонии, подорожание жизни и экономическая ситуация, кто не согласен с повышением налогов и урезанием пособий. Мы собираемся для того, чтобы сказать: это правительство пришло к власти посредством лжи – обещали одно, а делают другое. Мы собираемся, чтобы сказать: мы будем противостоять каждому вашему шагу, который приведет к ухудшению положения людей“, - сказал вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт.