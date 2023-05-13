9 мая в Нарве незаконно появился "позорный столб". Автор может его забрать

Кто автор? Кого пригвоздили?

Но что бы это могло значить? К этому моменту „Нарвской газете“ было известно только то, что в прошлом году в ходе реконструкции Ратушной площади в Нарве были обнаружены остатки городского позорного столба, находившегося на этом месте в 17-м веке. Имеется ли связь между появлением упомянутой конструкции и этой находкой археологов?

В ходе нашего небольшого расследования выяснилось, что Илья Давыдов, археолог, обнаруживший остатки исторического позорного столба, к появившемуся на площади объекту отношения не имеет.

Пришлось предположить, что мы имели дело с очередным произведением искусства.

– Случайно, не ваше? – поинтересовались мы у нарвского акционного художника Вована Каштана. На эти мысли наводили ставшие достоянием общественности события, связанные и с его творчеством, и с самим художником. Как известно, именно из-под кисти Вована Каштана вышли – вначале скандальная цитата Владлена Татарского на бывшем месте памятника-танка, а затем и вызывающая ассоциации с событиями в Мариуполе надпись „Дети“ перед ДК им. Герасимова. Таким особенным образом выражалась антивоенная позиция автора. В обоих случаях, напомним, творцу пришлось затем объясняться перед полицией.

– Без комментариев, – ответил нам в Фэйсбуке Вован.

Будущее инсталляции под вопросом

Наше издание решило пойти другим путем и узнать имя автора „позорного столба в современном прочтении“ у владельца территории, коим является город Нарва.

А заодно узнать: действительно ли это так просто в Нарве – соорудить некое художество и выставить его в общественном пространстве? И чего в таком случае ожидать: похвалы или наказания?

– Автор этой инсталляции неизвестен городской управе, – отвечает нам главный специалист Департамента городского хозяйства НГУ Дмитрий Дьяков. – Она была установлена на территории, находящейся в собственности местного самоуправления, без согласования с городскими властями.

– Инсталляция была взята на хранение, и если в разумные сроки автор не пожелает забрать ее, она будет утилизирована. Любая деятельность по установке чего- либо (инсталляция, городская мебель, строения и пр.) должна согласовываться с собственником земли, – поясняет главный специалист.