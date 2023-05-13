ФОТО | ЧМ по хоккею в Риге: пиво за 6 евро, а сколько стоит свитер сборной Латвии и шайба-открывашка?

При входе на стадион вас встречают приветливые охранники, сканируют ваш билет, после чего вы попадаете на хоккейный фестиваль.

Перед тем, как пойти на сам стадион, можно зайти в большой фан-шоп ЧМ, в котором есть все: от хоккейного свитера сборной Латвии до сувенирной кружки с символикой турнира.

Например, мягкая игрушка - талисман турнира „Ежик Спайки“ - 35 евро, а игровой свитер сборной Латвии - 95 евро.

Пройдя дальше можно увидеть стенд, где любой желающий может записать мини-видео, которое имитирует нахождение на льду. Ну и конечно же стенд главного спонсора турнира „Skoda“.

Рядом с ареной расположена фан-зона, где установлены большие экраны с трансляцией матча, а также палатки с напитками и закусками.

Официальная фан-зона чемпионата мира — только на территории рядом с ареной. Она будет работать ежедневно (с 12 по 25 мая включительно).

Фан-зона будет открываться либо с 11.00 (когда в Риге будет проходить по три матча в день), либо с 14.00 (в дни двух матчей), и будет работать до позднего вечера. Пиво в фан-зоне стоит 6 евро.

Посетителям фан-зоны предложены: прямые трансляции игр чемпионата мира на большом экране, еда, напитки и обширная развлекательная программа с концертами, конкурсами и аттракционами.

Самое интересное происходит на самой „Арене Рига“, которая вмещает 10 226 человек. На матче Латвия - Канада, на трибунах было 9700 человек.

Чтобы попасть на „Арену Рига“, болельщики должны сначала проверить свои билеты, после чего они смогут получить браслет на конкретный матч. Проверка билетов и выдача браслетов начинается за два часа до начала каждого матча, а двери „Арена Рига“ будут открываться за час до начала каждого матча.

Проголодались? Недалеко от входа расположились закусочные, где любой желающий может приобрести различные снэки или прохладительные напитки. Также рядом со входом находится небольшой магазин, где также продаются различные напитки и закуски. Одинаковые закусочные находятся по всему периметру стадиона.