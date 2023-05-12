Пограничная служба Финляндии опубликовала первые кадры забора на границе с Россией – в соцсетях ограждение вызвало неоднозначные реакции(14)
Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в Твиттере опубликовала первые официальные фотографии ограждения, которое возводят на восточной границе, пишет Yle.fi.
Забор в данный момент выглядит иначе, чем в опубликованном ранее проекте. Это вызвало неоднозначные реакции в социальных сетях. Пользователи отмечали, что забор не выглядит надежным. Некоторые сравнили его с ограждением в парке для выгула собак.
В Пограничной службе подчеркнули, что на данном этапе речь идет о тестовом участке забора. Высота настоящего ограждения будет достигать трех метров. Забор станет частью общего пограничного контроля. Помимо физического ограждения будет также модернизировано техническое наблюдение на границе.
В ближайшие несколько лет вдоль восточной границы будет возведено в общей сложности около 200 километров заграждений. Цель проекта – затруднить нежелательное пересечение границы. В настоящее время на пограничное ограждение выделено около 145 миллионов евро, а общая стоимость проекта составит 380 миллионов евро. Новый парламент должен решить вопрос финансирования строительства. Проект будет завершен в 2026 году.