Европейская комиссия одобрила план восстановления Эстонии на сумму 953 миллиона евро

Эстония изменила свой первоначальный план, потому что объем восстановительного фонда был уменьшен, и в то же время инвестиции были затруднены как стоимостью проектов из-за нарушенных войной цепочек поставок, так и самой высокой инфляцией в зоне евро.

Если сначала максимальный размер поддержки фонда восстановления и устойчивости для Эстонии достигал 969 миллионов евро, то потом он был уменьшен до 863 миллионов евро в связи с изменением метода расчета поддержки и лучшими, чем прогнозировались, экономическими результатами в 2020 и 2021 годах.

При этом Эстония попросила перевести свою долю адаптационного резерва Brexit в план восстановления, и вместе с этим и поддержкой сокращения доли ископаемого топлива объем нового плана восстановления составляет 953 миллиона евро.

В измененный план не вошли строительство Таллиннской больницы, закупка многоцелевых вертолетов, строительство терминала Rail Baltic и железной дороги до Рохукюла. Правительство решило исключить эти проекты прошлым летом.