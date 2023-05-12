Полиция ищет пропавшего 53-летнего Антона в Ракевере

Антон выехал из дома престарелых в Раквере сегодня в 9 часов утра, последний раз мужчину видели около 10 часов утра на улице Лиллеору, откуда он продолжил движение в направлении ул. Вабадузе.

Антон плохо ориентируется в пространстве, имеет проблемы с памятью и может даже не помнить своего имени. На момент выхода из дома престарелых мужчина был одет в темную футболку, черные брюки и белые туфли. У Антона седые волосы и деформирован левый глаз. Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по телефону 112.