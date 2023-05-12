ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (443-й день) | Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута

Офис президента Украины опроверг информацию издания The Times о том, что Владимир Зеленский хотел выступить с обращением во время финала песенного конкурса „Евровидения“ 13 мая, однако ему было отказано „из-за неполитического характера мероприятия“. „Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса“, - сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором „Евровидения-2023“, отказал Владимиру Зеленскому в просьбе разрешить ему выступить в финале конкурса 13 мая с видеообращением, пишет британская газета The Times. По ее данным, в этом обращении президент Украины собирался призвать европейцев и дальше поддерживать его страну в борьбе против российской агрессии. „Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Хотя просьба Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе „Евровидение“ была сделана с благими намерениями, она, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия“, - пояснили в EBU.

Ситуация на Херсонском направлении напряженная, российские войска минируют левый берег Днепра, чтобы помешать бойцам ВСУ преодолеть реку . Однако россияне „не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому они распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское„, заявила в эфире общенационального телемарафона пресс-секретарь украинского оперативного командования „Юг“ Наталья Гуменюк.

За сутки украинские войска отбили 44 атаки россиян на четырех оперативных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. На Лиманском направлении российские военные пытались продвинуться в районе Серебрянского лесничества. На Авдеевском и Марьинском направлениях атаки были сосредоточены на самих Авдеевке и Марьинке, на Бахмутском направлении противник продолжает наступать на территории Бахмута, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Украина получит американские танки Abrams, скорее всего, в начале осени, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате. Такие сроки поставок вызваны тем, что американские военные не только обучают военнослужащих ВСУ обращению с Abrams, которые являются для украинцев новой техникой, но и создают инфраструктуру для их обслуживания. „Эта техника существенно отличается, в частности, из-за турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии до начала осени“, - сказал глава Пентагона.

В районе Бахмута в Донецкой области украинским вооруженным силам удалось прорвать некоторые рубежи российских войск. Успех ВСУ усилил панику в информационном пространстве РФ на фоне ожидаемого украинского контрнаступления, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны ISW. Эксперты ссылаются в том числе на сообщение командующего Восточной группой войск ВСУ Александра Сырского о том, что войска России отступили на глубину до 2 километров в тыл на некоторых участках Бахмутского фронта.

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением приехать в украинский Бахмут, чтобы „самостоятельно оценить сложившуюся обстановку“. „Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н. п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку“, - говорится в письме Пригожина, распространенном его пресс-службой в пятницу, 12 мая. В этом же письме Пригожин пожаловался на подконтрольные Шойгу подразделения ВС РФ, которые прикрывают фланги „вагнеровцев“, и в зоне ответственности которых украинская армия „провела ряд успешных контратак“.