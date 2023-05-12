„Закройте в Нарве!“ Старейшина Сетомаа не согласен с планами закрыть погранпункт „Койдула“
По мнению старейшины волости Сетомаа, высказанная министром внутренних дел идея закрыть пункт пропуска „Койдула“ на эстонско-российской границе необоснованна: грузооборот большой, к тому же по ту сторону границы живут несколько тысяч человек с эстонским паспортом, которым этот переход нужен.
Вчера министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил ERR, что на основании анализа который будет готов в конце года, Эстония рассмотрит вопрос о закрытии пункта пропуска „Койдула“ на южном участке границы с Россией.
В качестве причины возможного закрытия министр назвал резкое сокращение количества пересечений границы – на восточной границе почти на 80%, а на южной — почти на 50%.
По словам Ляэнеметса, возможное закрытие пограничного пункта будет анализироваться, исходя их трех аспектов.
„Один — это нагрузка Департамента полиции и погранохраны. Второй — это все сопутствующие мероприятия — таможенные вопросы и дополнительные инвестиции, например, потребности в инвестициях для моста и все остальное, что государство должно там сделать в ближайшее время. Третий аспект — самый важный. Он касается социально-экономического воздействия на прилегающую территорию, рабочих мест и передвижения людей“, — сказал министр внутренних дел.
Закрытие КПП „Койдула“, по словам министра, дало бы экономию в миллионы евро, пишет Ärileht.
Объемы грузооборота не изменились
КПП „Койдула“ находится в селе Койдула волости Сетомаа, и по словам волостного старейшины Рауля Кудре, в цифрах по пересечению границы есть некоторая демагогия. При пересечении учитываются как грузовые машины, так и легковые, а также пересекающие границу пешком, и все зависит от того, какой сегмент рассматривать.
До пандемии коронавируса движение через границу было довольно большим. После пандемии значительно снизилось число транспортных средств категории B, так как в отношении них был введен запрет как в Эстонии, так и в России.
После коронавируса сразу началась война, во время которой наложившие ограничения Эстония и Россия усложнили выдачу виз. Понятно, что число пересечения границы уменьшилось. Хотя у волостного старейшины нет точных данных, но по его словам, грузоперевозки остались на том же уровне.
„Там постоянно очередь из грузовиков. Я знаю, что очереди возникли, так как на российской стороне как-то тянут, не пропускают“, - в то же время заметил он.
Автоперевозчики тоже не согласны с планом МВД. „Мы не поддерживаем закрытие пограничного пункта, это означает дополнительную нагрузку и более длительные очереди в Нарве и Лухамаа“, - сказал генеральный секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен.
Он добавил, что если Россия закроет пункт пропуска в Ивангороде, то для пересечения границы останется только Лухамаа. „Там возникнут многонедельные очереди из грузовиков“.
Маятниковая миграция дает возможность смягчить нехватку рабочей силы
Изменение в количестве переходов границы произошло в сторону России со стороны жителей Эстонии. Но в Печорах живут примерно 5—6 тысяч граждан ЭР, у которых как эстонские, так и российские паспорта, и для них переход границы по-прежнему разрешен.
По словам старейшины Сетомаа, он видит автомобили с российскими номерами. „За последние два-три года по очевидно, их число снизилось, для чего были и объективные причины, это не связано только чисто с войной, здесь и пандемия тоже повлияла. Возможно в течение какого-то времени их число восстановится“, - говорит он.
В Сетомаа есть люди, которые приходят через границу в волость на работу: в санатории, дома по уходу, на деревообрабатывающие предприятия. По словам Кудре, в регионе ужасная нехватка рабочей силы, и маятниковая миграция предлагает возможность ее смягчения.
Кудре также отмечает, что в Койдула ходит поезд компании Elron, ходят автобусы, речь идет об одной из самых оживленных автобусных остановок в волости, ее активно использовали даже несмотря на коронавирус. Поезд всё время набирает популярность, пассажиропоток растет, переходящие границу люди садятся в поезд.
По словам волостного старейшины, КПП „Койдула“ важен с точки зрения помощи украинским военным беженцам. „Это может повториться“, - отмечает Кудре.
Он знает несколько человек, которым нужна связь с Печорами. „У нас есть одна работница детского сада, которая ходит ухаживать за матерью, так как мать живет в Печорах. И таких связей много. Для нас кажется абсурдным закрывать погранпункт, куда было инвестировано немерено денег налогоплательщика“, - считает он.
Под инвестициями Кудре имеет в виду строительство всего комплекса погранпункта: пункты досмотра, само солидное здание. К тому же зоны ожидания для автотранспорта, железнодорожная ветка и таможенный пост. У частников есть план открыть там кафе. Другая частная фирма оказывает там услуги по оформлению таможенных документов.
Влияние по нескольким направлениям
По словам Кудре, вокруг КПП протекает и хозяйственно-экономическая деятельность. В зонах ожидания на шоссе трудятся 13 работников, столько же - на таможенном посту. К тому же комплекс надо ремонтировать, убирать и т. п.
„Там на самом деле большое число людей, которые поднимают экономическое благосостояние, зарабатывают или тратят деньги — в любом случае там есть движение“, - пояснил Кудре.
Есть и другие виды влияния КПП на местную жизнь. Например, у волости подписан договор с портами Палдиски, которые держат зону ожидания для автомобилей и платят волости 30 000 евро.
„Номер один — волость потеряет в платежах, налогах, во всём. Я сразу не могу сказать, сколько это будет. В любом случае — большая сумма“, - говорит старейшина Сетомаа.
Он приводит в качестве еще одного аспекта также туризм. „Мы хотим здесь развивать какой-то туризм. Для чего мы будем это делать, если погранпункт закроем?“ - спрашивает Кудре.
Хотя сейчас о российском туризме говорить не приходится, тем не менее Кудре считает, что через пару лет ситуация изменится, так как у многих россиян есть паспорта и визы Евросоюза.
Даже сейчас, по словам Кудре, идет определенная борьба за российского туриста с латышами.
Но деньги — это для Кудре не самое больное. Больше всего беспокоит равнодушие Таллинна к отдаленным от столицы самоуправлениям и живущим в них людям.
Закройте в Нарве!
По словам старейшины, Сетомаа и Вырумаа всегда были патриотами и были на передовой внешней политики в Печорах. „Закройте в Нарве. Нет разницы, откуда будет идти грузооборот. Пусть грузы, которые идут из Москвы и Петербурга, идут отсюда, снизу, это круг в какие-то 100 км, направьте сюда“, - предлагает Кудре.
По его мнению, опираться только на Лухамаа было бы неправильно, потому что по другую сторону границы от Койдула находится город Печоры. „У нас постоянно очереди из грузовиков, зоны ожидания наполовину заполненные. Сегодня я проезжал мимо, народ там крутится, половина парковки заполнена. Для местного сообщества это будет очень тяжелый удар“, - подчеркивает старейшина.
Озвученную министром внутренних дел еще одну причину закрытия — необходимость инвестиций в мост Пиуса Кудре не считает существенной. Он говорит, что у Транспортного департамента уже давно был план привлечь на это цель деньги ЕС, изначально ожидалась и поддержка со стороны России, но с началом войны на это уже не рассчитывают. „В итоге не такая это большая сумма — отремонтировать этот мост. Это в любом случае в какой-то момент нужно будет сделать“, - говорит старейшина.
Кудре сообщил, что общался с министром, но на сегодняшний день неизвестно, как можно компенсировать социально-экономическое влияние закрытия КПП „Койдула“. „Как это вообще измерять — в деньгах или исторической правде или в чем?“ - спрашивает он.