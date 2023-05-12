ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Канада разгромила Латвию, а США одержали волевую победу над Финляндией

На втором ЧМ подряд главным тренером латвийской сборной будет Харийс Витолиньш (год назад Латвия заняла 5-е место в группе и не попала в четвертьфинал), а среди его ассистентов - недавно завершивший карьеру Лаурис Дарзиньш и легендарный вратарь Артур Ирбе.

В следующем туре Чехия сыграет с Казахстаном (14 мая), а Словакия встретится с Латвией (13 мая).

Первая шайба залетела в ворота сборной Чехии курьёзным образом: вратарь сборной Шимон Грубец после броска соперника хотел клюшкой отправить шайбу в свою ловушку, но промахнулся, отправив её в свои ворота. Шайба была засчитана на Мартина Хромьяка (Самуэль Княжко, Петер Цегларик). Чехия сравняла через несколько минут: отличился Роман Червенка (Доминик Кубалик, Филип Хитил). Затем Словакия вновь вышла вперёд: Мислав Росандич отличился с передачи Роберта Лантоши. Однако далее отличался лишь хоккеист Чехии: Лукаш Седлак оформил дубль и принёс своей команде победу.

В пятницу на „Арене-Риге“ в Латвии стартовал чемпионата мира по хоккею 2023 года. Сборная Словакии проиграла Чехии. В этой встрече случился курьёзный момент, приведший к голу в ворота сборной Чехии.

Два года назад на домашнем чемпионате мира сборная Латвии впервые в истории обыграла Канаду (2:0). Но преподнести новую сенсацию хозяевам турнира не удалось.

В следующем туре США сыграет с Венгрией (14 мая), а Финляндии предстоит матч с Германией (13 мая).

Счёт в матче открыли хозяева: первая шайба сборной Финляндии на турнире записана на счёт нападающего швейцарского „Женева-Серветт“ Теэму Хартикайнена. Ассистентами выступили Ере Саллинен и Сакари Маннинен. Во втором периоде США сравняли счёт благодаря шайбе Каттера Готье (Картер Мазур, Дилан Сэмберг).

Финляндии проиграла США. Это первое поражение финнов в основное время за последние три чемпионата мира и Олимпиаду. В последний раз Финляндия проигрывала в основное время на ЧМ-2019 (Германии).

В заявке сборной Латвии нет ни одного хоккеиста из латвийских клубов, и впервые с 2008 года нет представителей рижского „Динамо“. Почти все этот сезон провели в Европе (из чешских клубов в сборную приглашены 8 игроков, из шведских и швейцарских - по 4). Из Северной Америки прилетели трое - нападающий Рудолфс Балцерс (АХЛ), вратарь Артур Шилов (АХЛ) и защитник Арвилс Бергманис (NCAA). А вот НХЛовцев в этот раз в сборной не будет.

В рамках подготовки к домашнему ЧМ сборная Латвии провела 7 контрольных матчей. Она обменялась победами с Польшей, Великобританией и Швейцарией, а в последней игре (4 мая) победила в Дании (6:3).

Сборная Латвии дебютировала в элитном дивизионе в 1997 году. С тех пор она несколько раз попадала в плей-офф (последний раз - в 2018-м), но неизменно выбывала в четвертьфинале.

Cборная Канады - 27-кратный чемпион мира. По этому показателю канадцы делят лидерство со сборной СССР/Россией, но опережают ее по количеству серебряных медалей (16 против 10).

На семи последних ЧМ канадцы шесть раз оказывались в призерах (кроме 2018 года), трижды брали золото (2015, 2016, 2021), трижды - серебро (2017, 2019, 2022).

Главным тренером сборной Канады является рулевой „Аризоны“ Андре Туриньи. На двух предыдущих мировых первенствах он был одним из ассистентов главного тренера (Жерара Галана в 2021-м и Клода Жюльена в 2022-м). Помощники - Алекс Тангуэй, работающий в „Детройт Ред Уинз“, и Трой Райан, под руководством которого в апреле женская сборная Канады на домашнем чемпионате мира в финале проиграла сборной США (3:6).

В заявку канадской сборной на ЧМ-2023 вошли представители 11 клубов НХЛ - „Баффало“ (3 игрока), „Калгари“ (3), „Монреаля“ (2), „Аризоны“ (3), „Ванкувера“ (2), „Детройта“ (1), „Колорадо“ (1), „Сент-Луиса“ (2), „Питтсбурга“ (1), „Филадельфии (1), „Нэшвилла“ (1).