Пропавший в Ласнамяэ мужчина найден спустя две с половиной недели(5)
Как сообщает полиция, внимательный прохожий увидел Алексея и сообщил об этом. С Алексеем все в порядке, полицейский доставили его домой.
Ранее сообщалось, что во вторник, 9 мая, Алексей ушел из своего дома в Ласнамяэ и не вернулся. Полицейские проверили возможные места нахождения мужчины и медицинские учреждения, но тщетно. По словам близкого человека, Алексею нравится ездить на общественном транспорте, также он может находиться у водоемов, например на Штромке или на пляже Пирита. Его жизнь может быть в опасности, поскольку у него нет при себе необходимых лекарств. Также Алексей не способен адекватно воспринимать окружающую действительность.
Полиция просила всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.