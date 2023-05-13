КАРТА И ФОТО | Перекопанный Таллинн. Когда закончится хаос в центре столицы?

Строительные работы в Таллинне приближаются к кульминации, кроме „раскопок“ на улицах Йыэ и Пронкси и строительства трамвайной линии в порт Ванасадам, на столичной карте дорожных ремонтно-строительных работ прибавляются новые объекты. Некоторым облегчением для строителей станет то, что на летние месяцы столица, как правило пустеет, пишет Eesti Päevaleht.