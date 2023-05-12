В Таллинне обнаружили птичий грипп(9)
В Таллинне у одной из мертвых чаек выявили птичий грипп, пишет Maaleht.
Последний подобный случай относится к марту прошлого года, когда возбудитель птичьего гриппа с высокой патогенностью был обнаружен у лебедя в Хаапсалу.
Если говорить о домашней птице, то в этом году вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на одной небольшой птицеферме в Рапламаа.
Чайки и другие зараженные птичьим гриппом дикие птицы представляют серьезную опасность для домашних птиц, поэтому заводчики должны следить за тем, чтобы домашние птицы не контактировали с дикими птицами, а также продуктами их жизнедеятельности.
Птичий грипп — одна из самых опасных болезней животных, вызывающая массовую заболеваемость и смертность птицы. В случае вспышки устанавливается карантин, а больные и с подозрением на заболевание птицы будут умерщвлены и уничтожены. Поэтому особенно важно, чтобы все птицеводы, включая птицеводом, занимающихся разведением птицы в качестве хобби, соблюдали меры биологической безопасности для защиты своих птиц. По данным Департамента здоровья, вероятность передачи птичьего гриппа от человека к человеку в Эстонии очень мала.
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