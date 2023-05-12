Молодой литовец разгромил всех в TalTech. Гроссмейстер из Кохтла-Ярве - четвертый

Второй призер турнира - финн Тойво Кейнанен - отстал от победителя на 2 очка. Третье место с 8 очками занял представитель Германии Даниэль Фридман, опередивший Володина и финна Томи Нюбака по дополнительным показателям. В прошлом прославленные советские, а ныне польский и немецкий соответственно гроссмейстеры Михаил Красенков и Артур Юсупов не сумели побороться за призы, и набрав 7 очков, остановились на 14-м и 18-м местах соответственно. Также 7 очков набрала сильнейшая из выступавших на турнире женщин - международный мастер Май Нарва (по дополнительным показателям у нее 15-е место). Всего в турнире приняло участие 79 шахматистов.