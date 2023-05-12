Оппозиция согласилась восстановить работу Рийгикогу ради Украины и Банка Эстонии. Но ненадолго

Сегодня утром руководители оппозиционных фракций предложили руководству Рийгикогу созвать дополнительное заседание, чтобы рассмотреть ряд вопросов: законопроект заявления в поддержку членства Украины в НАТО, назначение членов совета Банка Эстонии, национальной библиотеки, гарантийного фонда и национальной оперы, а также утверждение годового отчета Банка Эстонии.

По словам представителей оппозиции, они вынуждены продолжить тактику обструкции, но было бы разумно дать Рийгикогу рассмотреть вопросы, в отношении которых у партий нет разногласий.

После того, как эти законопроекты будут взяты в производство, оппозиция продолжит препятствовать работе парламента, чтобы добиться своих целей.

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