ФОТО | Нарвская учительница, которой пришлось уволиться из-за футболки с антивоенной надписью, остается работать в школе до конца учебного года

Несколько девушек, связанных с Алиной по ее молодежной работе в VitaTiim, пришли с плакатами, на одном из которых повторили надпись с футболки, а на другом написали „ЯМы ЫпетаяАлина“, подчеркивая солидарность и несогласие с тем, что Алину по сути вынудили написать заявление об уходе.

Наконец, из школы выходит сама Алина и направляется к своей группе поддержки. Видно, что ей неловко, она смущена всеобщим вниманием как прессы, так и случайных прохожих. При этом в голосе при беседе с журналистом волнения нет - видно, что у Алины спокойный, мягкий характер. А за этой мягкостью скрывается самая настоящая сила, которая для девушки состоит в правде, свободе и неприятии войны.

„Я только сразу скажу, что отозвала свое заявление об уходе“, - предупреждает вопрос репортеров Алина. Алина уточняет, что руководство школы предложило ей остаться и доработать до окончания учебного года, и она согласилась. „Потому что у меня есть ответственность перед детьми“, - говорит учитель. „И потому что мое заявление не было каким-то хлопаньем дверью и желанием привлечь к себе внимание. Просто на тот момент у меня не было другого варианта. Но как только он появился, я заявление отозвала. У нас очень хорошая школа, я ее очень люблю, и отличный коллектив“, - говорит девушка.

На вопрос, ожидала ли Алина такой бурной реакции нарвитян из-за ее скромной „футболочной“ акции, она отрицательно машет головой. „Нет, для меня было несколько удивительно, что то, что похожим образом демонстрирует выражение своей позиции в Таллинне, вызвало просто невероятный ажиотаж в Нарве“.