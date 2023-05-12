ФОТО | Нарвская учительница, которой пришлось уволиться из-за футболки с антивоенной надписью, остается работать в школе до конца учебного года(165)
Перед Нарвской Ваналиннаской государственной гимназией сегодня около часа дня прошла небольшая акция в поддержку Алины Ворончихиной, учительницы музыки, которой пришлось положить на стол заявление об увольнении после беседы с директором Татьяной Салу. Суть беседы - недовольство родителей тем, что 9 мая Алина пришла на променад в футболке с надписью „Путин х**ло“. На месте присутствовал репортер RusDelfi.
Несколько девушек, связанных с Алиной по ее молодежной работе в VitaTiim, пришли с плакатами, на одном из которых повторили надпись с футболки, а на другом написали „ЯМы ЫпетаяАлина“, подчеркивая солидарность и несогласие с тем, что Алину по сути вынудили написать заявление об уходе.
Наконец, из школы выходит сама Алина и направляется к своей группе поддержки. Видно, что ей неловко, она смущена всеобщим вниманием как прессы, так и случайных прохожих. При этом в голосе при беседе с журналистом волнения нет - видно, что у Алины спокойный, мягкий характер. А за этой мягкостью скрывается самая настоящая сила, которая для девушки состоит в правде, свободе и неприятии войны.
„Я только сразу скажу, что отозвала свое заявление об уходе“, - предупреждает вопрос репортеров Алина. Алина уточняет, что руководство школы предложило ей остаться и доработать до окончания учебного года, и она согласилась. „Потому что у меня есть ответственность перед детьми“, - говорит учитель. „И потому что мое заявление не было каким-то хлопаньем дверью и желанием привлечь к себе внимание. Просто на тот момент у меня не было другого варианта. Но как только он появился, я заявление отозвала. У нас очень хорошая школа, я ее очень люблю, и отличный коллектив“, - говорит девушка.
На вопрос, ожидала ли Алина такой бурной реакции нарвитян из-за ее скромной „футболочной“ акции, она отрицательно машет головой. „Нет, для меня было несколько удивительно, что то, что похожим образом демонстрирует выражение своей позиции в Таллинне, вызвало просто невероятный ажиотаж в Нарве“.
Следует самый важный вопрос: почему вообще Алина написала заявление об уходе? Девушка вздыхает: „Здесь у нас разные позиции относительно того, как проходил этот разговор (с директором - Е.П.). Я считаю, что сказанные в тот момент слова повлияли на меня так, что я написала это заявление. Т.е. это не было моим самостоятельным решением. К сожалению, нет записи, которая бы показывала, каким именно образом происходил разговор. Вы можете услышать разные версии. Я не исключаю того, что, возможно, я поняла директора неправильно, я также понимаю, что могла быть претензия к зацензуренному матерному слову, написанному на футболке“.
Алина говорит, что ученики в целом ее поддерживают. „Когда меня спрашивают, поступила бы я так же, зная, какие могут быть последствия, я отвечаю: да. Потому что в нашей стране - свобода слова, мы можем выражать свою позицию спокойно и свободно, зная, что у нас есть это право. Мнения разные: некоторые ученики поддерживают меня, некоторые поддерживают другую сторону (агрессию РФ - Е.П.), что очень печально. Я никого не осуждаю и говорю, что эта акция - мой вклад в то, чтобы открыть этот диалог здесь, в Нарве. Я дала ученикам пространство, они все высказали свое мнение, я объяснила им свою позицию и, в общем-то, вывод таков, что sõna on vaba (слово свободно - Е.П.).
„Я изначально не собиралась после окончания этого контракта продолжать работать в школе, у меня в планах - идти дальше, получать еще одно образование в музыкальной сфере. И после него, возможно, да, я вернусь в школу“, - говорит Алина. На вопрос корреспондента RusDelfi, что ей так импонирует в работе школьного учителя, Алина, улыбаясь, отвечает лаконично: „Дети классные!“.
„Я просто хочу, чтобы то поколение, которое растет сейчас и не поддерживает агрессию путинского режима, войну, которую развязало путинское правительство, знало, что они могут высказывать в Нарве свою точку зрения открыто и не бояться, что им что-то за это будет“.