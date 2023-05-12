ОТ РЕДАКЦИИ | Лидерам Eesti 200 пора научиться брать ответственность

Месяц назад вокруг НКО „Слава Украине“ вспыхнул скандал. Все началось с публикации Eesti Päevaleht, которая проливает свет на то, как по специальной схеме 1/5 или 1/4 от общей суммы, которую „Слава Украине“ собирала в Эстонии в помощь Украине, отправлялись на счет украинского предприятия IC Construction, официальным владельцем которого является мастер маникюра из львовского салона красоты „Healthy Beauty“.

Скандал выставил в плохом свете руководителя НКО „Слава Украины“ Йоханну-Марию Лехтме, которая до последнего не могла внятно объяснить, каким образом деньги эстонских жертвователей попали на счет сомнительной украинской компании, откуда у этой компании возникла прибыль в 250 000 евро в условиях, когда „Слава Украине“ был ее единственным клиентом, и куда на самом деле ушли эстонские деньги.

На этой неделе Лехтме была отстранена от должности руководителя НКО „Слава Украине“, но ущерб уже нанесен. В глазах многих людей Лехмте имеет едва ли не героический ореол, на этой волне она вошла в политику и стала единственным кандидатом от Eesti 200, который прошел в Рийгикогу по личному мандату. Да, можно допустить, что человек просто не имеет никакого опыта в организации и управлении, был слишком доверчив в отношении людей, которым доверять не следовало, плохо представляла себе украинское общество и то, как там ведутся дела.