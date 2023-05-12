ОТ РЕДАКЦИИ | Лидерам Eesti 200 пора научиться брать ответственность(4)
Йоханна-Мария Лехтме должна взять ответственность за случившееся, а партия Eesti 200 — определиться со своей позицией.
Месяц назад вокруг НКО „Слава Украине“ вспыхнул скандал. Все началось с публикации Eesti Päevaleht, которая проливает свет на то, как по специальной схеме 1/5 или 1/4 от общей суммы, которую „Слава Украине“ собирала в Эстонии в помощь Украине, отправлялись на счет украинского предприятия IC Construction, официальным владельцем которого является мастер маникюра из львовского салона красоты „Healthy Beauty“.
Скандал выставил в плохом свете руководителя НКО „Слава Украины“ Йоханну-Марию Лехтме, которая до последнего не могла внятно объяснить, каким образом деньги эстонских жертвователей попали на счет сомнительной украинской компании, откуда у этой компании возникла прибыль в 250 000 евро в условиях, когда „Слава Украине“ был ее единственным клиентом, и куда на самом деле ушли эстонские деньги.
На этой неделе Лехтме была отстранена от должности руководителя НКО „Слава Украине“, но ущерб уже нанесен. В глазах многих людей Лехмте имеет едва ли не героический ореол, на этой волне она вошла в политику и стала единственным кандидатом от Eesti 200, который прошел в Рийгикогу по личному мандату. Да, можно допустить, что человек просто не имеет никакого опыта в организации и управлении, был слишком доверчив в отношении людей, которым доверять не следовало, плохо представляла себе украинское общество и то, как там ведутся дела.
Однако главный ущерб заключается не в том, что Лехтме для кого-то в Эстонии больше не героиня, а в том, что скандал вокруг нее и НКО „Слава Украине“ подрывает доверие наших жителей к тому, как на самом деле оказывается помощь Украине и куда идут деньги. До этого скандала многие пенсионеры поддерживали Украину, выделяя некоторую сумму из своей небольшой пенсии, также и дети отдавали свои карманные деньги. Но будут ли люди теперь доверять различным общественным организациям, которые якобы работают на благо Украины? Несомненно, в Украине очень много людей, которые нуждаются в помощи, и в Эстонии найдутся те, кому небезразлична судьба пострадавших в результате войны, развязанной путинской Россией.
Поэтому очень важно, чтобы у скандала вокруг НКО „Слава Украине“ было четкое решение: вместо того, чтобы молчать и прятаться, вводить людей в заблуждение, нужно взять ответственность и определиться со своей позицией. Потому что умение брать ответственность — главное качество руководителя.
Через четыре года избиратели Эстонии могут уже не вспомнить про резкое повышение налогов и отмену различных пособий, но те люди, которые хотели делать доброе дело, жертвуя деньги на помощь Украине, не забудут обмана и разочарования. Осадок останется, что в будущем может сыграть плохую шутку с Eesti 200.