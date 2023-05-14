Новый директор Эстонского института конъюнктуры: цены не снизятся, а вырастут

Пеэтер Раудсепп пока не готов представить подробный анализ эстонской экономики, но в том, что в ближайшее время цены в стране не снизятся, а скорее повысятся, он уверен.

Пеэтер Раудсепп не скрывает, что должность директора Эстонского института конъюнктуры его привлекала. Около тридцати лет институтом твердой рукой руководила Марье Йозинг, ушедшая в феврале из жизни после продолжительной болезни. Как сказал Раудсепп, перед ним стоит задача удержать позицию института и сохранить к нему доверие, что, впрочем, не исключает новаций. В первую очередь за прогнозами и аналитическими справками Института конъюнктуры с большим интересом следят предприниматели. „Что касается политиков, то с их стороны интерес мог бы быть выше“, - заметил Раудсепп.