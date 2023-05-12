Сиккут: парадоксально, но нехватка медсестер связана и с тем, что многое в жизни общества улучшилось(2)
Продолжительность жизни людей значительно увеличилась, поэтому в будущем вырастет и потребность в медсестрах, сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут в подкасте Таллиннской высшей школы здравоохранения „В центре внимания сестринское дело“, посвященному Международному дню медсестер.
В этом году Международный день медсестер проходит под девизом „Медсестры – наше будущее“. По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, это означает, что в будущем нам понадобится больше медсестер. „Во многих сферах деятельности возникает вопрос о профессиональной преемственности. Возможно, есть сектора, где рабочие места могут быть автоматизированы. В здравоохранении этот потенциал невелик. Сестринское дело, безусловно, является одной из тех областей, в которой нам и в будущем понадобится человеческая забота“, – сказала министр Сиккут.
По словам министра, в Эстонии реализованы стратегически правильные решения, которые оказывают влияние на изменения жизни общества. „Нехватка медсестер связана в первую очередь с тем, что продолжительность жизни людей значительно увеличилась, поэтому и потребность в медсестрах сильно выросла больше, - сказала министр Сиккут. – К этому факту можно добавить и существующие проблемы с душевным здоровьем, на которые раньше не всегда обращали внимания. Теперь мы знаем, как поставить диагноз, как проводить научно обоснованные вмешательства, у нас лекарства для поддержания благополучия людей. Это создает огромную нагрузку на медсестер, объем которой было трудно спрогнозировать. Парадоксально, но на самом деле нехватка медсестер связана и с тем, что многое в жизни общества улучшилось“.
Права медсестер расширяются, а их обязанности в здравоохранении увеличиваются. Трудно точно рассчитать, сколько медсестер нам понадобится в будущем, поскольку это зависит от того, изменится ли и как именно роль медсестры. „За последние годы сестринское дело сильно изменилось. Многие услуги, оказываемые в наши дни медсестрами, раньше не существовали. Сейчас в высших учебных заведениях готовят медсестер, которые являются специалистами, обладающими специфическими компетенциями. Они могут выполнять сложные задачи, поэтому нам требуется больше таких специалистов“, - сказала министр Сиккут.
По словам министра, чтобы по всей Эстонии действовали медицинские услуги, отвечающие потребностям людей, необходим план, составленный в сотрудничестве между экспертами в области здравоохранения, профессиональными объединениями и организациями. При этом должно быть меньше политических указаний, потому что в большинстве случаев не существует правильных и неправильных решений, а есть только тот вариант действий, о котором мы сумеем договориться в контексте Эстонии.
В феврале 2022 года было достигнуто консенсусное соглашение между профессиональными объединениями медсестер и медицинских работников, высшими медицинскими учебными заведениями, базами практики и министерствами по увеличению количества учебных мест для медсестер и других медицинских работников, а также по повышению качества практики. Консенсусная договоренность на 2022-2026 годы ставит задачу увеличить число студентов, проходящих базовую подготовку по сестринскому делу, до 700 человек в год.
Международный день медсестер отмечается ежегодно 12 мая в память о Флоренс Найтингейл, основательнице сестринского дела и первой школы медсестер.
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