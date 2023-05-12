МНЕНИЕ | События 9 мая - пример разумного взаимодействия простых людей и властей Эстонии
Концерт в Ивангороде и вывешенный на стене Нарвской крепости эстонский антивоенный плакат в части информационной борьбы были вполне равноценны. То есть жители Эстонии увидели российскую трактовку истории, а россияне эстонскую трактовку нынешнего поведения руководства РФ, отмечает нарвский публицист Дмитрий Иванов.
9 мая в Эстонии в этом году прошло, несмотря на высказывавшиеся перед этой датой опасения, спокойно. Простые люди и в Нарве, и в Таллинне прислушались к рекомендациям властей, а сами власти проявили терпимость к тем, кто хоть и имеет в части истории отличное от официального мнение, не проявляет при этом воинственности и не устраивает провокаций. Наверное, в наше сложное время это именно так и должно происходить — нужны компромиссы, которые до конца не нравятся ни одной из сторон, но в результате обеспечивают в стране мир и порядок.