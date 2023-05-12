Звезды НХЛ и талантливая молодежь. За кем следить на ЧМ по хоккею в Риге
Перед стартом чемпионата мира по хоккею-2023, который пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая, Delfi.lv представляет фаворитов турнира и изучает, какие составы им удалось собрать.
ФИНЛЯНДИЯ
Сборная Финляндии доходила до финала на трех последних чемпионатах мира и дважды (2019, 2022) брала золотые медали. Главный козырь финнов - единая система, по которой уже многие годы играют все национальные команды страны, от юниорской до взрослой. И при этой системе строгая организация игры гораздо важнее собственно подбора исполнителей, который может быть практически (в разумных пределах) любым.
В конце концов, за последние годы Суоми неоднократно доказывала, что даже имея в своем составе одного-двух НХЛовцев средней руки, она умеет обыгрывать соперников, которые под завязку набиты звездами первой величины.
Однако на сей раз с исполнителями тоже полный порядок. В воротах - MVP прошлогоднего чемпионата мира Юхо Олкинуора. В обороне - двукратный обладатель Кубка Стэнли Олли Мяяття, а ему в помощь - не раз проверенные в серьезных делах Вилле Покка, Атте Охтамаа, Микко Лехтонен и Миика Койвисто.
И, наверное, самая звездная атака этого чемпионата мира: потенциально лучший игрок турнира, обладатель Кубка Стэнли и лидер „Колорадо“ Микко Рантанен (105 очков в 82 матчах НХЛ-2022/23), находящиеся на хорошем счету в НХЛ Йоэл Армия, Каапо Какко и Каспери Капанен, многолетние европейские звезды Сакари Маннинен (последний сезон провел в АХЛ) и Теему Хартикайнен, герой золотого ЧМ-2019 Марко Анттила. И это еще нет травмированного Патрика Лайне, который хотел приехать.
Как видно, у финнов есть все и даже больше, чтобы защитить титул, завоеванный в прошлом году на родной земле.
КАНАДА
Чемпионы мира-2021 и финалисты ЧМ-2022 собрали довольно интересный состав, в котором, впрочем, нет звезд первой величины. Зато более чем достаточно голодной молодежи, знакомой болельщикам по недавним молодежным чемпионатам мира. Помогать им призваны опытнейшие Милан Лучич, Тайлер Майерс, Тайлер Тоффоли и Скотт Лоутон. На роль лидера претендует и 25-летний снайпер „Аризоны“ Лоусон Крауз.
Есть в составе и один из фаворитов драфта-2023 Адам Фантилли, о котором североамериканская пресса пишет исключительно в восторженных тонах. Перспективной (но на бумаге - не слишком надежной) выглядит вратарская бригада из 26-летнего Сэмюэла Монтембо и 21-летнего Девона Леви.
В ростер включены добротные защитники вроде Маккензи Уигара, Итэна Бира и того же Майерса, у которых не должна дрогнуть рука в ключевые моменты. Достаточно хороших ролевиков-разрушителей, хватает и тех, кто может решить эпизод у чужих ворот.
В общем, как это часто бывает со сборной Канады на чемпионатах мира, ставка делается не на громкие имена, а на здоровый баланс, фирменную организацию игры и на тех исполнителей, кто голоден до побед на международной арене.
ЧЕХИЯ
Наставник сборной Чехии Кари Ялонен, известный по работе в КХЛ и со сборной Финляндии, в прошлом году привел чехов к их первым медалям за несколько лет, завоевав бронзу. Правда, сейчас в его распоряжении уже не будет Давида Пастрняка, Давида Крейчи и Томаша Гертла - на сей раз все гораздо скромнее. Десант из НХЛ невелик, хотя есть, например, очень неплохие по североамериканским меркам Доминик Кубалик и Филип Хитил, которым уготованы лидерские роли.
В остальном же мы видим большую группу опытных хоккеистов, среди которых - около десятка бывших КХЛовцев. Обращает на себя внимание присутствие Михала Кемпни, Владимира Соботки, Лукаша Седлака и лучшего снайпера ЧМ-2022 Романа Червенки, которому уже 37.
Плюс чехов - очень приличная по меркам чемпионата мира вратарская бригада в составе НХЛовца Карела Веймелки и экс-КХЛовцев Шимона Грубеца и Марека Лангхамера. Минус - практически нет новых имен и талантливой молодежи, с которой у чехов в последние годы большая напряженка.
Смогут ли ветераны и середняки, выступающие преимущественно в Чехии и Швейцарии, еще раз забраться в медали без вливания свежей крови, - большой вопрос.
ШВЕЦИЯ
В 2017-м и 2018-м годах сборная Швеции завоевала два золото кряду, однако с тех пор - а прошло уже пять лет - ее не было даже в тройке призеров. Вот и сейчас, глядя на состав, представляется, что потолок „Тре Крунур“ - бронза или полуфинал.
Шведы везут на турнир восемь НХЛовцев, среди которых выделяются результативный форвард „Детройта“ и 4-й номер драфта-2020 Лукас Рэймонд, атакующий защитник „Вашингтона“ Расмус Сандин и опытный ролевик из „Анахайма“ Якоб Сильверберг. Также интересно будет посмотреть на 18-летнего Лео Карлссона, который может войти в топ-5 предстоящего драфта.
В основном же - это классический евротур-вариант сборной Швеции, многие представители которой раньше выступали в КХЛ и НХЛ. Однако лучшие годы этого костяка „Тре Крунур“ объективно уже позади.
США
За последние семь лет американцы дважды завоевывали бронзовые медали, но их последний выход в финал датируется... 1960 годом, когда они выиграли свое второе и последнее на сегодняшний день золото (первое было в 1933-м).
Из всех признанных грандов мирового хоккея США, наверное, наименее серьезно подходят к чемпионату мира в целом и комплектованию состава в частности. В этом году особо ничего не изменилось: восемь человек представляют студенческую NCAA (обычная для сборной США практика), пять - АХЛ и всего девять - НХЛ.
При таких вводных больших свершений от американцев ждать не приходится, но интересные фигуры в команде Дэвида Куинна все же есть. Это в первую очередь опытный бэкап „Питтсбурга“ Кейси ДеСмит, звезда „Баффало“ Алекс Так (и его младший брат, студент Люк), капитан команды, двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный бронзовый призер ЧМ Ник Бонино, атакующий защитник-новичок „Тампы“ Ник Пербикс, второй снайпер ЧМ-2021 Конор Гарланд и один из лучших игроков АХЛ двух последних сезонов Ти Джей Тайнэн.
В целом, судя по составу, сборная США (как, впрочем, и всегда) не ставит никаких особых задач на чемпионат мира и не особо заморачивается вопросами комплектования.
ЛАТВИЯ
Чем же на сей раз порадует болельщиков сборная Латвии? Мы видим хорошую вратарскую линию во главе с дебютантом „Ванкувера“ Артуром Шиловым, который стал лучшим на ЧМ-2022 по проценту отраженных бросков, пусть и провел только четыре матча. Видим крепкую и проверенную оборону, где сразу шесть представителей чемпионата Чехии.
И видим атаку, которая, может, и не самая звездная, но все равно внушает некоторую долю оптимизма. Каспарс Даугавиньш, Родриго Аболс, Робертс и Рихардс Букартсы, Микс Индрашис, Рудолфс Балцерс, Мартиньш Дзиеркалс, Роналдс Кениньш могут и должны обеспечить определенный уровень остроты и мастерства, ниже которого Латвия никогда не опускалась.
По разным причинам в Риге не сыграют Земгус Гиргенсонс, Теодорс Блюгерс, Элвис Мерзликинс, Кристианс Рубинс, Янис Калниньш, Николай Елисеев, попрощались со сборной Мартиньш Карсумс, Гинтс Мейя, Артурс Кулда и Кристапс Сотниекс, завершил игровую карьеру и начал тренерскую Лаурис Дарзиньш. Интересно было бы посмотреть на выступающих в АХЛ Райвиса Ансонса и Эдуардса Тралмакса. Соберись они все вместе - получилась бы настоящая латвийская Dream Team, но и нынешний состав выглядит конкурентоспособно.
Думается, что задача-минимум - привычно потрепать нервы фаворитам, обыграть кого-то из грандов и просто выступить на своем уровне. Задача-максимум - постараться прыгнуть выше головы и преподнести болельщикам какой-нибудь очень приятный сюрприз по части итогового результата.
БОНУС
За кем следить в других сборных:
Австрия: Марко Росси (9-й номер драфта-2020, 51 очко в 53 матчах АХЛ)
Германия: Мориц Зайдер (звезда „Детройта“, один из лучших атакующих защитников мира и лучший новичок НХЛ-2021/22), Джон-Джейсон Петерка (один из главных проспектов „Баффало“, набрал в дебютном сезоне НХЛ 32 очка), Нико Штурм (200+ матчей в НХЛ)
Дания: Николай Элерс (38 очков в 45 матчах за „Виннипег“)
Казахстан: Никита Михайлис (ведущий игрок клуба КХЛ „Барыс“)
Словакия: Рихард Паник (500+ матчей в НХЛ)
Франция: Александр Тексье (в НХЛ-2021/22 набрал 20 очков за „Коламбус“)
Швейцария: Нино Нидеррайтер (один из лучших швейцарцев в НХЛ за всю историю), Андрес Амбюль (39-летний символ сборной), Янис Мозер (один из ведущих защитников „Аризоны“), Денис Мальгин (в сезоне 2022/23 выступал за „Торонто“ и „Колорадо“)
Предтурнирная символическая сборная по версии Delfi:
Вратарь: Олкинуора (Финляндия)
Защитники: Зайдер (Германия), Мяяття (Финляндия)
Нападающие: Рантанен (Финляндия), Маннинен (Финляндия), Рэймонд (Швеция)
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