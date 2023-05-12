Звезды НХЛ и талантливая молодежь. За кем следить на ЧМ по хоккею в Риге

Есть в составе и один из фаворитов драфта-2023 Адам Фантилли, о котором североамериканская пресса пишет исключительно в восторженных тонах. Перспективной (но на бумаге - не слишком надежной) выглядит вратарская бригада из 26-летнего Сэмюэла Монтембо и 21-летнего Девона Леви.

Чемпионы мира-2021 и финалисты ЧМ-2022 собрали довольно интересный состав, в котором, впрочем, нет звезд первой величины. Зато более чем достаточно голодной молодежи, знакомой болельщикам по недавним молодежным чемпионатам мира. Помогать им призваны опытнейшие Милан Лучич, Тайлер Майерс, Тайлер Тоффоли и Скотт Лоутон. На роль лидера претендует и 25-летний снайпер „Аризоны“ Лоусон Крауз.

Как видно, у финнов есть все и даже больше, чтобы защитить титул, завоеванный в прошлом году на родной земле.

И, наверное, самая звездная атака этого чемпионата мира: потенциально лучший игрок турнира, обладатель Кубка Стэнли и лидер „Колорадо“ Микко Рантанен (105 очков в 82 матчах НХЛ-2022/23), находящиеся на хорошем счету в НХЛ Йоэл Армия, Каапо Какко и Каспери Капанен, многолетние европейские звезды Сакари Маннинен (последний сезон провел в АХЛ) и Теему Хартикайнен, герой золотого ЧМ-2019 Марко Анттила. И это еще нет травмированного Патрика Лайне, который хотел приехать.

Однако на сей раз с исполнителями тоже полный порядок. В воротах - MVP прошлогоднего чемпионата мира Юхо Олкинуора. В обороне - двукратный обладатель Кубка Стэнли Олли Мяяття, а ему в помощь - не раз проверенные в серьезных делах Вилле Покка, Атте Охтамаа, Микко Лехтонен и Миика Койвисто.

В конце концов, за последние годы Суоми неоднократно доказывала, что даже имея в своем составе одного-двух НХЛовцев средней руки, она умеет обыгрывать соперников, которые под завязку набиты звездами первой величины.

Сборная Финляндии доходила до финала на трех последних чемпионатах мира и дважды (2019, 2022) брала золотые медали. Главный козырь финнов - единая система, по которой уже многие годы играют все национальные команды страны, от юниорской до взрослой. И при этой системе строгая организация игры гораздо важнее собственно подбора исполнителей, который может быть практически (в разумных пределах) любым.

В ростер включены добротные защитники вроде Маккензи Уигара, Итэна Бира и того же Майерса, у которых не должна дрогнуть рука в ключевые моменты. Достаточно хороших ролевиков-разрушителей, хватает и тех, кто может решить эпизод у чужих ворот.

В общем, как это часто бывает со сборной Канады на чемпионатах мира, ставка делается не на громкие имена, а на здоровый баланс, фирменную организацию игры и на тех исполнителей, кто голоден до побед на международной арене.

ЧЕХИЯ

Наставник сборной Чехии Кари Ялонен, известный по работе в КХЛ и со сборной Финляндии, в прошлом году привел чехов к их первым медалям за несколько лет, завоевав бронзу. Правда, сейчас в его распоряжении уже не будет Давида Пастрняка, Давида Крейчи и Томаша Гертла - на сей раз все гораздо скромнее. Десант из НХЛ невелик, хотя есть, например, очень неплохие по североамериканским меркам Доминик Кубалик и Филип Хитил, которым уготованы лидерские роли.

В остальном же мы видим большую группу опытных хоккеистов, среди которых - около десятка бывших КХЛовцев. Обращает на себя внимание присутствие Михала Кемпни, Владимира Соботки, Лукаша Седлака и лучшего снайпера ЧМ-2022 Романа Червенки, которому уже 37.

Плюс чехов - очень приличная по меркам чемпионата мира вратарская бригада в составе НХЛовца Карела Веймелки и экс-КХЛовцев Шимона Грубеца и Марека Лангхамера. Минус - практически нет новых имен и талантливой молодежи, с которой у чехов в последние годы большая напряженка.

Смогут ли ветераны и середняки, выступающие преимущественно в Чехии и Швейцарии, еще раз забраться в медали без вливания свежей крови, - большой вопрос.

ШВЕЦИЯ

В 2017-м и 2018-м годах сборная Швеции завоевала два золото кряду, однако с тех пор - а прошло уже пять лет - ее не было даже в тройке призеров. Вот и сейчас, глядя на состав, представляется, что потолок „Тре Крунур“ - бронза или полуфинал.