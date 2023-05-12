По следам парада в Москве: с Лукашенко что-то случилось(4)
Действительно ли болен Александр Лукашенко?
СМИ Беларуси моментально обратили внимание на то, что с Александром Лукашенко было что-то не так на параде в Москве. Он выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади, ему пришлось воспользоваться электрокаром. На руке у него был замечен бинт - такие ставят после капельницы. Лукашенко не остался на обед с Владимиром Путиным и другими приехавшими в Москву президентами.
Вечером же он прилетел в Минск и вопреки традиции не выступил на торжественной церемонии в честь 9 мая. Вместо Лукашенко, но по его поручению, как было сказано, речь произнес министр обороны Виктор Хренин.
О состоянии здоровья Лукашенко говорили и российские журналисты. „Производил впечатление своим нездоровым видом президент Беларуси Александр Лукашенко, и стало вдруг остро жаль этого пожилого человека, все-таки собравшегося в последний момент в Москву. Ему теперь было совсем, кажется, нехорошо, и не дай бог, понадобились бы носилки с реанимационным инструментом, который завезли к углу ГУМа перед самым началом мероприятия“, - говорится в тексте журналиста „Коммерсанта“ Андрея Колесникова.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказал, что Лукашенко „нужно было скорее уехать“ из Москвы на праздничные мероприятия в Беларуси, а обсуждать его здоровье „крайне некорректно“.
С тех пор Лукашенко на публике не появлялся. Официальной информации о состоянии его здоровья нет, это вообще не в традиции белорусских властей. Издание „Зеркало“ подсчитало, что за последние 10 лет Лукашенко и его представители говорили о его здоровье всего четыре раза. В 2013 и 2014 году он перенес операции на коленях (или две операции на одном колене), а в 2020-м он сам рассказывал, что дважды бессимптомно переносил коронавирус.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление, в котором говорится, что если „Лукашенко все“, то Беларусь будет обязана не допустить прихода „другого диктатора или российского ставленника“ - и она готова взять на себя ответственность за то, чтобы этого не произошло.
По белорусскому законодательству, если Александр Лукашенко умрет или уйдет в отставку по состоянию здоровья, его место займет председатель национального собрания (парламента) Беларуси. Сейчас эту должность занимает Наталья Кочанова. Она должна будет объявить досрочные выборы президента страны.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.