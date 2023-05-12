Водопроводная вода в Курессааре пока не признана пригодной для питья

В понедельник Kuressaare Veevärk приступило к масштабной промывке труб, в ходе которой в трубы дополнительно был добавлен хлор. Параллельно с работами по очистке были взяты пробы воды в 11 пунктах. В понедельник загрязнение было отмечено в четырех пунктах, по последним данным, бактериальное загрязнение было обнаружено только в одном пункте. Тем не менее пока нельзя подтвердить, что водопроводная вода пригодна для питья.

Результаты проб постепенно улучшаются. По договоренности с Департаментом здоровья предприятие водоснабжения будет продолжать брать пробы воды ежедневно до тех пор, пока водопроводная вода не станет совершенно чистой. Для того чтобы убедиться в безопасности воды, придется подождать результатов воскресных проб. Если анализы покажут, что вода безопасна, Департамент здоровья отправит жителям региона SMS-уведомление. До тех пор жителям настоятельно рекомендуют употреблять бутилированную воду или кипяченую водопроводную воду.

Следует учитывать, что даже если вода в водопроводе чистая, последствия загрязнения могут появиться в водопроводных трубах многоквартирных домов. После появления информации о том, что вода чистая, следует очистить фильтры и другое оборудование (например, бойлеры). Необходимо также открыть водопроводные краны и позволить воде течь до тех пор, пока чистая вода полностью не сменит воду, находившуюся в водопроводе.

В случае заболевания следует придерживаться инструкций, приводимых на сайте Департамента здоровья. Ответы на повторяющиеся вопросы можно найти здесь. С вопросами и предложениями можно обращаться по государственному инфотелефону 1247, который, в свою очередь, может направить звонок на инфолинию семейного врача, на номер 112 или в Департамент здоровья.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.