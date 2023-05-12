На шоссе Таллинн-Пярну в столкновении грузовика и легковушки погибла женщина

В четверг, в 21:08, полиция получила сообщение о столкновении легкового автомобиля Cadillac и грузовика. По предварительным данным, легковой автомобиль отклонился на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. К сожалению, удар был настолько сильным, что находившаяся за рулем легковушки 41-летнняя женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась на месте.