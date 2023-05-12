ЧП и криминал
12.05.2023, 07:10

На шоссе Таллинн-Пярну в столкновении грузовика и легковушки погибла женщина

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Delfi
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера вечером на 45 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Рапламаа произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате чего погиб человек.

В четверг, в 21:08, полиция получила сообщение о столкновении легкового автомобиля Cadillac и грузовика. По предварительным данным, легковой автомобиль отклонился на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. К сожалению, удар был настолько сильным, что находившаяся за рулем легковушки 41-летнняя женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась на месте.

Водитель грузовика - 42-летний мужчина - получил легкие травмы. Он был трезв. Была ли трезва водитель Cadillac, установил экспертиза.

Точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе уголовного расследования.

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