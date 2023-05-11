Лийза Пакоста о случае с учителем в Нарве: школе как раз и нужно говорить о российской агрессии и военных преступлениях РФ(15)
Депутат Рийгикогу Лийза Пакоста, которая с 2015 по 2022 год работала уполномоченным по гендерному равноправию, считает, что произошедший в Нарвской Ваналиннаской государственной школе случай с увольнением учителя нуждается в изучении и в случае необходимости — в восстановлении справедливости.
Напомним, что сегодня портал RusDelfi опубликовал материал о том, как Алина Ворончихина, молодая учительница музыки Нарвской Ваналиннаской государственной школы, вместе со многими 9 мая пришла на променад у реки Нарва. Где она выразила свою антивоенную позицию, надев футболку с надписью „Путин х***ло“. Далее события развивались стремительно.
Многие родители выразили возмущение в социальных сетях, а затем перенесли свой гнев на директора школы Татьяну Салу. Директор провела с Алиной беседу, где предложила девушке самой объясниться с разгневанными родителями. По словам руководителя школы, после этого ей на стол легло заявление от Алины о досрочном окончании трудового договора.
Вечером в четверг в социальных сетях Пакоста выразила свое отношение к данному случаю.
„Вспомним основные вещи:
- У каждого человека в Эстонии есть право выразить свое неприятие в отношении агрессии РФ.
- Учитель — человек. Более того, как раз нужно говорить в школе о военных преступлениях и геноциде России против Украины. Но учитель — человек и в свободное время. В свободной время человек может делать все вещи, которые не запрещены. Выказывание своего отношения к агрессии РФ не является и не может быть нигде под запретом.
- Учитель — также и работник. Никакого работника нельзя увольнять с работы за его убеждения. И уж подавно нельзя прекращать трудовые отношения с учителем из-за ценностей, которые отвечают учебной программе и Закону об основной школе и гимназии
- Закон о равном обращении даже возлагает на директора школы обязанность защищать учителя от осуждения родителей или (как было) в действительности от притеснений из-за убеждений. На работе это задача руководителя — организовать всё так, чтобы его сотрудник не ущемлялся из-за политических убеждений.
- Надзор за правомерным поведением руководителей государственных школ осуществляет Министерство образования и науки. Министерство должно следить, чтобы никто не был несправедливо выгнан с работы.
- На основании газетной статьи оценки давать нельзя. Привела просто факты из действующего права и порядка вещей. Статья журналиста Delfi Евгении Парв о случившемся с Алиной Ворончихиной в Нарвской Ваналиннаской государственной школе нуждается в изучении и в случае необходимости — в восстановлении справедливости.
- Мой дорогой сосед по рабочему месту в Рийгикогу Юку-Калле Райд пришел приносить должностную присягу в рубашке, на которой было написано MUTIN ON PUNN. Там запросто мог бы быть и другой текст — и это часть ментального отпора, который в самом деле нам всем так очень нужен“, - написала Пакоста.