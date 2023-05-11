Нарвский музей оставит вывешенным на стене бастиона плакат „Путин: военный преступник“ еще на несколько дней

Глава Нарвского музей Мария Сморжевских-Смирнова отметила, что не все люди приняли факт вывешивания плаката. „В основном это персональные угрозы. Люди выражают свое недовольство в телефонных звонках, гневных письменных посланиях, комментариях в Фейсбуке. Также обещают полный бойкот музею. Вместе с тем новость о нашем плакате не осталась не замеченной в Украине и западных СМИ. Я лично получила также большое количество благодарностей и слов поддержки не только от эстонских коллег и совсем незнакомых людей, в том числе, именно нарвитян, но также от музейных коллег из Украины. Я очень рада, что то важный посыл, который этот плакат несет, был замечен и оказался достаточно громким. Я благодарна объединению Popastop, с которым нам удалось это осуществить“.