ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (442-й день) | Британия подтвердила передачу Украине ракет дальнего действия. США впервые передают активы российского олигарха на восстановление Украины
Подводим итоги 442-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
США могут ввести санкции против Грузии, если та возобновит прямое авиасообщение с Россией. „Ряд западных стран, включая США, запрещают российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность, поскольку санкции могут быть наложены на грузинские авиакомпании, обслуживающих воздушные суда, подпадающие под действие контроля импорта и экспорта. Все западное сообщество отделилось от этого жестокого режима - сейчас не время для углубления отношений с Россией“, - заявил представитель Госдепартамента США грузинскому онлайн-изданию Accent.
Брюссель призвал Тбилиси не впускать „ненадежные российские самолеты“ на свою территорию. По словам официального представителя внешнеполитической службы Европейского Союза Питера Стано, в связи с санкциями Запада Россия не может ни обновить, ни модернизировать 95 процентов авиапарка, что необходимо для соблюдения международных стандартов безопасности. Евросоюз призывает Грузию как страну, стремящуюся стать его членом, присоединиться к действующим санкциям против России в том числе и в сфере авиации и следить за попытками их обойти. Что касается отмены въездных виз в РФ, то только граждане Грузии вправе решать, пользоваться этим предложением или нет, указал Стано.
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд разрешил передать Украине с целью восстановления этой страны активы российского олигарха, владельца телеканала „Царьград ТВ“ Константина Малофеева, конфискованные американской прокуратурой по решению федерального суда Манхэттена. „Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней“, - цитирует Гарленда агентство Reuters.
Заявления главы ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов у боевиков, в связи с чем он якобы готов покинуть район Бахмута, не соответствуют действительности, утверждает издание Politico со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в распоряжении „вагнеровцов“ по-прежнему достаточно боеприпасов и ЧВК контролирует не менее 85 процентов территории Бахмута. Источники Politico не стали комментировать „театральность или политическое позерство Пригожина“. Также они считают, что на помощь „вагнеровцам“ могут прийти чеченские подразделения Кадырова.
По данным британской военной разведки, Минобороны РФ уже с начала 2023 года рекрутирует для ведения войны против Украины заключенных. Ранее вербовкой на войну занималась ЧВК „Вагнер“. Только в апреле 2023 года в ряды действующих армейских подразделений, вероятно, вступили до 10 000 заключенных, сообщает министерство обороны Великобритании. Эта кампания инициирована с целью увеличения личного состава, избегая новой мобилизации в России, и без того непопулярной среди населения, указывается в отчете.
Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow, представляющих собой новый для Украины ударный потенциал большей дальности.
„Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины“, - заявил Уоллес, выступая в парламенте.
Дальность стрельбы этой ракеты может превышать 250 километров, что позволит ей „наносить удары вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины“, пишет CNN. При этом, по данным телеканала, представители Украины заверили Великобританию, что ракеты будут использоваться только на территории Украины. Лондон всегда признавал Крым украинским, напоминает CNN, так что, возможно, ракеты могут использоваться для целей на полуострове. Великобритания стала первой страной среди западных союзников Украины, предоставившей Киеву оружие большой дальности, отмечает телеканал.
Новые подразделения украинской армии, ряд которых был обучен в странах НАТО, „готовы“ к наступлению, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако армии все еще нужно „кое-что“, в том числе бронетехника, которая „поступает партиями“. „(С тем, что у нас уже есть) мы можем двигаться вперед, и я думаю, добьемся успеха, - сказал он в интервью британским изданиям. - Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени“.
Следственный комитет РФ скоро объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин. Видимо, речь идет о прокуроре Кариме Хане, запросившем ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой, а также судьях Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, выдавших эти ордеры.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на новый президентский срок он готов закончить войну между Россией и Украиной „за 24 часа“. Об этом он рассказал в среду, 10 мая, в программе Town Hall на телеканале CNN. При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, победы какой стороне он желает, сказав, что хочет лишь, чтобы „все перестали умирать“.
Экс-президент назвал Владимира Путина „умным парнем“, но счел, что агрессия (он назвал ее „вхождением“ России в Украину) была ошибкой. Кроме того, Трамп выразил уверенность, что войны бы не было, если бы он остался на своем посту.
Представительство Польши в Евросоюзе написало в четверг в твиттере, что союзники передали Украине 575 танков и 28 самолетов, и основная масса этой техники пришлась именно на Польшу.
Согласно подсчетам поляков, их страна передала Украине 325 танков и 14 самолетов. В части танков на втором месте идет Франция (85), затем - Германия (80), затем - США (76).
Двухдневные переговоры в Стамбуле на уровне заместителей министров о „зерновой сделке“ завершились без ее продления, стороны договорились продолжить консультации в онлайн-формате.
Министерство обороны Турции объявило днем в четверг, что по итогам двухдневной встречи стороны условились продолжить переговоры „на техническом уровне в четырехстороннем формате“.
Срок действия „зерновой сделки“, позволившей разблокировать черноморские порты Украины для экспорта украинской сельхозпродукции, истекает 18 мая. Ее продлению пока противится Россия, которая и заблокировала украинские порты в прошлом году, развязав войну.
Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин опубликовал в четверг в своем телеграм-канале очередное аудиообращение о ситуации в Бахмуте и вокруг него и заявил, что российские подразделения на флангах у вагнеровцев отступают.
Пригожин сообщил, что положение российских войск на флангах продолжает ухудшаться. Глава ЧВК „Вагнер“ объявил, что украинское контрнаступление, которого ждут последний месяц, „идет полным ходом“. „Подразделения ВСУ заходят во фланги, и к сожалению, в части мест это успешно у них получается“, - заявил Пригожин.
„Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев, - сказано в заявлении Пригожина. - Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги“.
По словам Пригожина, в самом Бахмуте, где действуют подразделения ЧВК „Вагнер“, российские силы продолжают продвигаться в сторону западных окраин города, до которых им „осталось 625 метров“.
Власти Донецкой области вечером сообщили, что российская армия нанесла несколько артиллерийских ударов по по городу Торецк в Донецкой области, в результате чего были разрушены жилые дома и 9 человек получили ранения.
Прокуратура Донецкой области сообщает, что первый удар был нанесен около 13:00 по местному времени, а через два часа город был обстрелян снова, вероятно, – из реактивной системы залпового огня „Смерч“. „Снаряды оккупантов попали в жилой квартал, - сказано в сообщении прокуратуры. – Ранения разной степени тяжести получили пять мужчин и трое женщин. Среди пострадавших есть целая семья - родители и их 23-летний сын“. По словам главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, один из пострадавших в результате обстрелов находится в тяжелом состоянии.