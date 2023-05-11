ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (442-й день) | Британия подтвердила передачу Украине ракет дальнего действия. США впервые передают активы российского олигарха на восстановление Украины

Заявления главы ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов у боевиков, в связи с чем он якобы готов покинуть район Бахмута, не соответствуют действительности, утверждает издание Politico со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в распоряжении „вагнеровцов“ по-прежнему достаточно боеприпасов и ЧВК контролирует не менее 85 процентов территории Бахмута. Источники Politico не стали комментировать „театральность или политическое позерство Пригожина“. Также они считают, что на помощь „вагнеровцам“ могут прийти чеченские подразделения Кадырова.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд разрешил передать Украине с целью восстановления этой страны активы российского олигарха , владельца телеканала „Царьград ТВ“ Константина Малофеева, конфискованные американской прокуратурой по решению федерального суда Манхэттена. „Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней“, - цитирует Гарленда агентство Reuters.

Брюссель призвал Тбилиси не впускать „ненадежные российские самолеты“ на свою территорию. По словам официального представителя внешнеполитической службы Европейского Союза Питера Стано, в связи с санкциями Запада Россия не может ни обновить, ни модернизировать 95 процентов авиапарка, что необходимо для соблюдения международных стандартов безопасности. Евросоюз призывает Грузию как страну, стремящуюся стать его членом, присоединиться к действующим санкциям против России в том числе и в сфере авиации и следить за попытками их обойти. Что касается отмены въездных виз в РФ, то только граждане Грузии вправе решать, пользоваться этим предложением или нет, указал Стано.

США могут ввести санкции против Грузии, если та возобновит прямое авиасообщение с Россией. „Ряд западных стран, включая США, запрещают российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность, поскольку санкции могут быть наложены на грузинские авиакомпании, обслуживающих воздушные суда, подпадающие под действие контроля импорта и экспорта. Все западное сообщество отделилось от этого жестокого режима - сейчас не время для углубления отношений с Россией“, - заявил представитель Госдепартамента США грузинскому онлайн-изданию Accent.

По данным британской военной разведки, Минобороны РФ уже с начала 2023 года рекрутирует для ведения войны против Украины заключенных. Ранее вербовкой на войну занималась ЧВК „Вагнер“. Только в апреле 2023 года в ряды действующих армейских подразделений, вероятно, вступили до 10 000 заключенных, сообщает министерство обороны Великобритании. Эта кампания инициирована с целью увеличения личного состава, избегая новой мобилизации в России, и без того непопулярной среди населения, указывается в отчете.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow, представляющих собой новый для Украины ударный потенциал большей дальности.

„Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины“, - заявил Уоллес, выступая в парламенте.

Дальность стрельбы этой ракеты может превышать 250 километров, что позволит ей „наносить удары вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины“, пишет CNN. При этом, по данным телеканала, представители Украины заверили Великобританию, что ракеты будут использоваться только на территории Украины. Лондон всегда признавал Крым украинским, напоминает CNN, так что, возможно, ракеты могут использоваться для целей на полуострове. Великобритания стала первой страной среди западных союзников Украины, предоставившей Киеву оружие большой дальности, отмечает телеканал.

Новые подразделения украинской армии, ряд которых был обучен в странах НАТО, „готовы“ к наступлению, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако армии все еще нужно „кое-что“, в том числе бронетехника, которая „поступает партиями“. „(С тем, что у нас уже есть) мы можем двигаться вперед, и я думаю, добьемся успеха, - сказал он в интервью британским изданиям. - Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени“.