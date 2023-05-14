Продается известная эстонская винокурня. Хозяин надеется, что кто-то продолжит его дело

Известие о продаже ресторана не удивило хозяина винокурни Марта Метсаллика. Он предполагает, что мотивы собственника ресторана Отта Томика могли быть связаны с коронавирусом и другими кризисами, которые поставили ресторанный бизнес в крайне сложное положение.

Свою винокурню Метсаллик продает по причинам, связанным со здоровьем. Решение он принял после нескольких месяцев раздумий.

“У меня здоровье не очень хорошее, больше не могу делать тяжелую физическую работу“, - объяснил он.

Винодел добавил, что на бизнес повлиял рост цен — на энергоносители и сырье: „Разговор идет о кратном росте цен, не о десятках процентов“. Но не рост цен был непосредственной причиной продажи.

Метсаллик отметил, что изготовление вина небольшими партиями было для него как хобби, вопросом самореализации, а не бизнес-проектом. Планов по захвату рынка он не строил изначально, а занимается он своим микробизнесом на мызе Пыхьяка уже 16 лет.

По словам винодела, и в крафтовом производстве есть конкуренция. Есть свои ограничения, которые требуют больше денег, трудно бороться с крупными производителями. Но если вкладывать в бизнес всё свое время и энергию, то это окупается. В Эстонии много ресторанов и баров, которые предлагают наряду с продукцией крупных производителей также вина небольших винокурен. „Нужно проявлять смекалку, общаться с людьми. В Эстонии все всех знают“, - делится он опытом маркетинга.

По словам Метсаллика, интерес потенциальных покупателей к его винокурне есть, но он еще активно продажей не занимался.

„Я был бы очень рад, если бы нашелся на это дело новый хозяин, который продолжил бы и развивал начатое нами“, - сказал он и добавил, что был бы доволен, если бы хозяином винокурни стал новый собственник мызы.

Метсаллик пока не может сказать, чем будет заниматься после продажи своего бизнеса.