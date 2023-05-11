Эстония может закрыть один из погранпунктов с Россией

„Решения пока нет, исследования только начинаются“, - сказал Ляэнеметс в четверг.

В качестве причины возможного закрытия министр назвал резкое сокращение количества пересечений границы, плохие отношения с Россией и экономию средств.

„Второй [аргумент] заключается в том, что, учитывая агрессивное поведение России, в ближайшие несколько лет, может быть, в ближайшие пять лет здесь ничего не изменится и движение так не восстановится“, — продолжил глава МВД.

По словам Ляэнеметса, возможное закрытие пограничного пункта будет анализироваться, исходя их трех аспектов.

„Один — это нагрузка Департамента полиции и погранохраны. Второй — это все сопутствующие мероприятия — таможенные вопросы и дополнительные инвестиции, например, потребности в инвестициях для моста и все остальное, что государство должно там сделать в ближайшее время. Третий аспект — самый важный. Он касается социально-экономического воздействия на прилегающую территорию, рабочих мест и передвижения людей“, — сказал министр внутренних дел.